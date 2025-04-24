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Kazada alev alan otomobilde sıkışan sürücüyü itfaiye kurtardı

Kazada alev alan otomobilde sıkışan sürücüyü itfaiye kurtardı

09:1824/04/2025, Perşembe
DHA
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Kaza nedeniyle trafiğe kapatılan Kuzey Yanyolu aracın çekiciyle kaldırılmasının ardından normale döndü.
Kaza nedeniyle trafiğe kapatılan Kuzey Yanyolu aracın çekiciyle kaldırılmasının ardından normale döndü.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bariyerlere çarptıktan sonra alev alan otomobilde sıkışan sürücüyü itfaiye ekipleri kurtardı.Kazada alev alan otomobilde sıkışan sürücüyü itfaiye kurtardı

Kocaeli Gebze'de Kuzey Yanyol ile D-100 kara yolu ayırımında meydana geldi. İstanbul yönüne giden İ.K. idaresindeki 34 UFR 80 plakalı otomobil sürücünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu bariyerlere çarptı. Kazada otomobil motor kısmından alev alırken, sürücü İ.K. içeride sıkıştı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İ.K.'yi sıkıştığı yerden çıkaran itfaiye ekipleri, araçtaki yangını söndürdü. Kazayı küçük sıyrıklarla atlatan sürücü İ.K., sağlık ekiplerinin tüm çabasına rağmen tedaviyi ve hastaneye gitmeyi reddetti.


Kaza nedeniyle trafiğe kapatılan Kuzey Yanyol ile tek şeritten verilen D-100 kara yolunda ulaşım, aracın çekiciyle kaldırılmasının ardından normale döndü.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.




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