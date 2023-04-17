Fetih 1453 Müzesi'nde klasik müzik şoku: İBB 'Mehter'i kapattı

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) bağlı Cumhuriyet döneminin ilk kütüphanelerinden olan Atatürk Kitaplığı'nın öğrencilerin kullanımına kapatılması tepki çekti. Stajyer avukat Nurcan Akgül "Atatürk Kitaplığı'nın ulaşımı da rahattı. Bu durum öğrenciler için bir avantajdı" dedi. KPSS'ye hazırlanan Zeynep Alkış ise "Atatürk Kitaplığı öğrencilere açık olarak devam etmeliydi. Bu bölgede iki tane kütüphane olması her şeyi kolaylaştırırdı" diye konuştu. Sosyal medyada Tolga Şahin isimli kullanıcı ise "Çok yazık, acilen Atatürk Kitaplığı yeniden öğrencilere açılsın. Bu bir istek değil ihtiyaçtır. Nasıl her gün önünde yüzlerce kişilik sıra oluşan bir kütüphaneyi kapatırsınız, üstüne kütüphaneyi büyütmeyi düşünmeniz gerekirken. Çok yazık oldu, hemen açılması gerekli" ifadelerini kullandı.