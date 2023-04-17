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Fetih 1453 Müzesi'nde klasik müzik şoku: İBB 'Mehter'i kapattı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul'un Fethi'nin anlatıldığı Panorama 1453 Tarih Müzesi'nde klasik müzik çaldırmaya başladı. Daha önce Mehter Marşı'nın çaldığı fetih sergi alanında klasik müzik çalması ziyaretçilerin tepkisine neden oldu. Fetih ile müzik seçiminin alakasız olduğunu söyleyen bir vatandaş, "Seçim öncesi millete vatan millet sevgisini aşılayacaklarına saçma sapan müzikler dinletiyorlar. CHP zihniyeti kendini burada da göstermiş" dedi.

Saliha Engin
14:15 . 17/04/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
İBB, Panorama 1453 Tarih Müzesi’nde mehter yerine klasik müzik çalmaya başladı.

İBB, Panorama 1453 Tarih Müzesi’nde mehter yerine klasik müzik çalmaya başladı.

2009 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan ‘dünyanın ilk tam panoramik müzesi’ Panorama 1453 Tarih Müzesi her gün binlerce kişi tarafından ziyaret ediliyor. İstanbul'un Fethi'ni canlandıran, üç boyutlu, beğenilen ve çok özgün olan müzeyi açıldığından itibaren Mehter Marşı'yla gezen vatandaşlar, İBB'nin aldığı yeni bir kararla şok oldu. Müze de artık Mehter Marşı değil klasik dinletiliyor. Vatandaşlar, Fetih ile müzik seçiminin uymadığını, alakasız olduğunu söylediler.

Gösteri öncesi klasik müzik çalıyor

Konumu itibariyle Topkapı-Edirnekapı surlarının karşısında bulunan Panorama 1453 müzesi İBB Kültür AŞ tarafından işletiliyor. İstanbul’un fethini ziyaretçilerine yeniden yaşatan Panoramik müze de gösteri öncesi vatandaşlara mehter marşı dinletilirken İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)’ nin yeni bir uygulamasıyla klasik müzik dinletilmeye başlandı. Yetkili olduğunu öğrendiğimiz bir görevli ise, “Evet önceden mehter marşı çalıyordu ama artık bize de bunun çalınacağı söylendi.” dedi.


'CHP zihniyeti burada da kendini göstermiş'

Panoramik gösteriye katılan vatandaşlar,
“Müzeye daha önce de gelmiştim mehter marşları çalıyordu. Müziğe hiçbir anlam veremedi. Seçim öncesi millete vatan millet sevgisini aşılayacaklarına saçma sapan müzikler dinletiyorlar. CHP zihniyeti kendini burada da göstermiş” d
edi. Bir başka vatandaş ise
“Müzeye ilk defa geliyorum klasik bir müzik çaldığını duyunca bende çok şaşırdım. Buranın ambiyansına uygun bir müzik değil.”
dedi.



Öğrenciler İBB'nin Atatürk Kitaplığı'nı kullanıma kapatmasına tepkili: Hemen açılması gerekli
Öğrenciler İBB'nin Atatürk Kitaplığı'nı kullanıma kapatmasına tepkili: Hemen açılması gerekli

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) bağlı Cumhuriyet döneminin ilk kütüphanelerinden olan Atatürk Kitaplığı'nın öğrencilerin kullanımına kapatılması tepki çekti. Stajyer avukat Nurcan Akgül "Atatürk Kitaplığı'nın ulaşımı da rahattı. Bu durum öğrenciler için bir avantajdı" dedi. KPSS'ye hazırlanan Zeynep Alkış ise "Atatürk Kitaplığı öğrencilere açık olarak devam etmeliydi. Bu bölgede iki tane kütüphane olması her şeyi kolaylaştırırdı" diye konuştu. Sosyal medyada Tolga Şahin isimli kullanıcı ise "Çok yazık, acilen Atatürk Kitaplığı yeniden öğrencilere açılsın. Bu bir istek değil ihtiyaçtır. Nasıl her gün önünde yüzlerce kişilik sıra oluşan bir kütüphaneyi kapatırsınız, üstüne kütüphaneyi büyütmeyi düşünmeniz gerekirken. Çok yazık oldu, hemen açılması gerekli" ifadelerini kullandı.

#İBB
#Panorama 1453 Tarih Müzesi
#mehter marşı
2 saat önce
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