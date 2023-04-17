Fetih 1453 Müzesi'nde klasik müzik şoku: İBB 'Mehter'i kapattı

İBB, Panorama 1453 Tarih Müzesi’nde mehter yerine klasik müzik çalmaya başladı.
2009 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan ‘dünyanın ilk tam panoramik müzesi’ Panorama 1453 Tarih Müzesi her gün binlerce kişi tarafından ziyaret ediliyor. İstanbul'un Fethi'ni canlandıran, üç boyutlu, beğenilen ve çok özgün olan müzeyi açıldığından itibaren Mehter Marşı'yla gezen vatandaşlar, İBB'nin aldığı yeni bir kararla şok oldu. Müze de artık Mehter Marşı değil klasik dinletiliyor. Vatandaşlar, Fetih ile müzik seçiminin uymadığını, alakasız olduğunu söylediler.
Gösteri öncesi klasik müzik çalıyor
Konumu itibariyle Topkapı-Edirnekapı surlarının karşısında bulunan Panorama 1453 müzesi İBB Kültür AŞ tarafından işletiliyor. İstanbul’un fethini ziyaretçilerine yeniden yaşatan Panoramik müze de gösteri öncesi vatandaşlara mehter marşı dinletilirken İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)’ nin yeni bir uygulamasıyla klasik müzik dinletilmeye başlandı. Yetkili olduğunu öğrendiğimiz bir görevli ise, “Evet önceden mehter marşı çalıyordu ama artık bize de bunun çalınacağı söylendi.” dedi.