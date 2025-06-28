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FETÖ soruşturmasında gözaltına alınan 95 şüpheliden 65'i tutuklandı

FETÖ soruşturmasında gözaltına alınan 95 şüpheliden 65'i tutuklandı

12:2228/06/2025, Cumartesi
IHA
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FETÖ soruşturmasında gözaltına alınan 95 şüpheliden 65'i tutuklandı
FETÖ soruşturmasında gözaltına alınan 95 şüpheliden 65'i tutuklandı

FETÖ'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan, aralarında muvazzaf askerlerin de yer aldığı 95 şüpheliden 65'i tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü'nün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma yürüttü. Yapılan çalışmalarda, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü'nün gizli haberleşme yöntemi olan ankesör/büfe telefonlarından iletişime geçildiği tespit edildi. Farklı kuvvet komutanlıklarında muvazzaf olarak görev yapan 10 albay, 15 yarbay, 43 binbaşı, 27 yüzbaşı, 5 teğmen rütbelerinde olmak üzere 100 şüpheli ile farklı sebeplerle Türk Silahlı Kuvvetleri'nden ilişiği kesilen 8 kişi olmak üzere toplamda 108 şahıs belirlendi. Tespit edilen şüpheliler için İstanbul merkezli 33 ilde 24 Haziran günü saat 06.00'da operasyon düzenlendi. Operasyonda, 95 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, 13 şahsın ise yurt dışında olduğu belirlendi.

Yakalanan şüpheliler emniyetteki tamamlanan işlemlerinin ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi. 28 şahıs adli kontrol hükümleri ile 2 kişi ev hapsi adli kontrol hükümleri ile serbest bırakılırken, 65 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.



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