FETÖ’den 612 bin kişiye işlem

Terör örgütü FETÖ ile mücadelenin bilançosu ortaya çıktı. Bugüne kadar toplam 612 bin 870 kişi hakkında FETÖ’den işlem yapıldı. Ankesör soruşturmalarında yapılan bin 342 operasyonda 19 bin 733 şüpheli gözaltına alındı, 7 bin 538’i tutuklandı. ByLock’ta ise 5 bin 589 şüphelinin işlemleri devam ediyor. FETÖ’ye yönelik soruşturmalarla kripto yapılar tek tek deşifre edilirken, örgütün yeniden yapılanma ve taban oluşturmaya yönelik girişimleri de yapılan operasyonlarla sonuçsuz bırakılıyor. Söz konusu mücadele, rakamlara da yansıdı. Buna göre, bugüne kadar toplam 612 bin 870 kişi hakkında FETÖ’den işlem yapılırken, bunların 292 bin 703’ü gözaltına alındı, 96 bin 945’i tutuklandı. Cezaevlerinde FETÖ’den tutuklu 25 bin 655 kişi bulunuyor. Firari sayısı ise 25 bin 48.

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