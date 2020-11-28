FETÖ’den 612 bin kişiye işlem

Terör örgütü FETÖ ile mücadelenin bilançosu ortaya çıktı. Bugüne kadar toplam 612 bin 870 kişi hakkında FETÖ’den işlem yapıldı. Ankesör soruşturmalarında yapılan bin 342 operasyonda 19 bin 733 şüpheli gözaltına alındı, 7 bin 538’i tutuklandı. ByLock’ta ise 5 bin 589 şüphelinin işlemleri devam ediyor. FETÖ’ye yönelik soruşturmalarla kripto yapılar tek tek deşifre edilirken, örgütün yeniden yapılanma ve taban oluşturmaya yönelik girişimleri de yapılan operasyonlarla sonuçsuz bırakılıyor. Söz konusu mücadele, rakamlara da yansıdı. Buna göre, bugüne kadar toplam 612 bin 870 kişi hakkında FETÖ’den işlem yapılırken, bunların 292 bin 703’ü gözaltına alındı, 96 bin 945’i tutuklandı. Cezaevlerinde FETÖ’den tutuklu 25 bin 655 kişi bulunuyor. Firari sayısı ise 25 bin 48.
BU YIL 11 BİN OPERASYON
- Sadece 2020 yılının ilk on bir ayında 11 bin 777 FETÖ operasyonu gerçekleştirildi. Bu operasyonlarda gözaltına alınan 26 bin 873 FETÖ şüphelisinden 2 bin 654’ü tutuklandı. 164 FETÖ’cü de denizde yakalandı. 281 darbe davasında ise 4 bin 500 sanığa ceza yağdı. Hücre yapılanmasında da 221 operasyon yapılırken, gözaltına alınan 3 bin 406 şüpheliden 2 bin 172’si tutuklandı. Firari sayısı ise 386. Sınav soruları hırsızlığında ise 264 operasyon gerçekleştirildi. Toplam 17 bin 712 şüpheli hakkında işlem yapıldı. Soruşturmalardaki hedef şüpheli sayısı ise 20 bin349. Bugüne kadar, 92 bin 769 FETÖ’cünün kripto haberleşme programı ByLock’u kullandığı tespit edildi. İşlemleri devam eden şüpheli sayısının ise 5 bin 589 olduğu belirtildi.