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ANKARA

FETÖ'nün kamikazeleri kritik zamanda sahne alıyor: Sırada ne var

İstikrarı baltalamak için kaos planını devreye alan ittifak derinleşti. Suç örgütü lideri Sedat Peker’in iddialarını gündemde tutmak için gazetecilik kimliği kılıfıyla provokasyona soyunan AA muhabirinin kamikaze eylemi örgütün önceki girişimlerini hatırlattı. Örgütün, Rusya Büyükelçisi’ni öldürecek kadar ileri gitmesi, kaos planında sırada ne var sorusunu akıllara getirdi.

Şahin Şen Yeni Şafak
FETÖnün kamikazeleri kritik zamanda sahne alıyor: Sırada ne var
Musab Turan

Emekli amirallerin bildirisi, 128 milyar dolar yalanı, HDP ile gizli pazarlık, mafya kasetleri ve Meral Akşener’in Rize provokasyonun ardından FETÖ de devreye girdi. Kripto hücreleri uyandıran örgüt, Anadolu Ajansı üzerinden ‘kamikaze’ saldırısı ile açılış yaptı. Örgütün kripto polis Mevlüt Mert Altıntaş’a Rusya Büyükelçisi’ni vurduracak kadar ileri gitmesi, kaos planında sırada ne var sorusunu akıllara getirdi.

Kamikaze muhabir soru sorma anının AA tarafından canlı yayınlanmayacağını anlayınca, kendi telefonunda yayın yaparak bunu sosyal medya hesabından paylaştı.
Kamikaze muhabir soru sorma anının AA tarafından canlı yayınlanmayacağını anlayınca, kendi telefonunda yayın yaparak bunu sosyal medya hesabından paylaştı.

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ÇETELERİN AĞZIYLA SORU

  • Son birkaç haftada istikrarı hedef alan saldırılara önceki gün bir yenisi daha eklendi. Anadolu Ajansı Muhabiri Musab Turan, İstanbul Pendik’te bir program sonrasında Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’ye provokatif bir soru yöneltti. Gazetecilik sınırlarını aşan Turan, çeteler ve terör örgütlerinin iddialarıyla Süleyman Soylu’yu hedef aldı.

O muhabirin abisi ve ablası FETÖ bağlantılı çıktı
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O muhabirin abisi ve ablası FETÖ bağlantılı çıktı

TÜM ADIMLARI PLANLI

Ağabeyi FETÖ’den ihraç polis memuru, ablası da örgüt bağlantılı olan Musab Turan’ın girişimi ‘gazetecilik faaliyeti’ diye pazarlanmak istense de, altından FETÖ’nün kamikaze saldırılarına benzer planlı bir operasyon çıktı. Turan, provokatif sorusunu tüm kanalların da canlı olarak yayınladığı bir programda sormak istedi.

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PERISCOPE İSTEĞİ DE KABUL EDİLMEDİ

  • Ajans bakanların tüm programlarında olduğu gibi bu programı da abonelerine görüntülü olarak aktardı. Ancak aynı saatte Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da programı olduğu için televizyon kanalları Erdoğan’ın programını yayınladı. Amacına ulaşamayan Turan, ajans yetkilileri ile görüşerek programın Periscope’dan canlı yayınlanmasını istedi. Ancak başka bir program olduğu için bu talebi de karşılık görmedi. Amacına ulaşamayan Turan, bunun üzerine kendi sosyal medya hesabı üzerinden canlı yayın yaparak provokasyona imza attı.

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1 SAAT ÖNCE BABASI EŞYALARINI ALDI

Turan’la ilgili soru işaretleri bununla sınırlı kalmadı. Musab Turan’ın programda olduğu saatlerde Anadolu Ajansı’nın Cevizlibağ’daki binasına sürpriz bir ziyaret gerçekleşti. Muhabirin Babası Ali Seydi Turan, olaydan iki saat önce oğlunun eşyalarını almak için Anadolu Ajansı’nın Cevizlibağ’daki ofisine gitti. Oğlunun eşyalarını almak için geldiğini söyleyen Baba Turan içeri alınmadı. Bunun üzerine güvenliği arayan Musab Turan’ın isteği üzerine masasında topladığı eşyaları güvenlik tarafından Baba Seydi Torun’a eşyaları teslim edildi.

Mevlüt Mert Altıntaş
Mevlüt Mert Altıntaş
  • Abisi ve ablası örgüt bağlantılı olan Musab Turan’ın provokasyonu, kripto FETÖ’cülerin kamikaze saldırılarını hatırlattı. Özellikle 19 Aralık 2016’da gerçekleştirilen “Rus Büyükelçi Anrew Karlov” suikastı akıllara geldi. Kripto FETÖ’cü polis Mevlüt Mert Altıntaş, örgütün kaos planları için kendini feda etmiş, büyükelçiyi katletmişti. TRT içerisindeki FETÖ’cü hücrenin cinayeti canlı olarak yayınlamak için girişimde bulunduğu ancak başarılı olamadığı ortaya çıkmıştı. Burada da canlı yayın yapamayan FETÖ’cüler çektikleri görüntüleri TRT’nin de üyesi olduğu European Broadcasting Union (EBU)’ın serverlarına aktarmış ve böylece görüntülerin dünya televizyonlarında yayınlanmasını sağlamıştı.

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YENİ KAOS PLANI HAZIRLIĞI

Örgütün kripto hücrelerini uyandırdığı, son günlerde geniş bir ittifak tarafından sahneye konulan kaos planı çerçevesinde benzer kamikaze eylemlerde bulanabileceği belirtiliyor. Polis Mevlüt Mert Altıntaş’a Rusya Büyükelçisi’ni vurduracak kadar ileri gitmesi, kaos planında sırada ne var sorusunu akıllara getiriyor.

Sadrettin Sarıkaya
Sadrettin Sarıkaya

Kamikaze hakimlerle başladı

Örgüt milli iradeyi hedef alan ittifaka taşeronluk yapan FETÖ, daha önce de kamudaki kripto üyelerini kullanarak saldırılar düzenlemişti. İşte bazı kamikaze operasyonlar:

Köksal Çelik
Köksal Çelik

Çetin Sönmez
Çetin Sönmez

Metin Özçelik
Metin Özçelik

Mustafa Başer
Mustafa Başer
  • -FETÖ’cü savcı Sadrettin Sarıkaya, KCK soruşturması kapsamında MİT Müsteşarı Hakan Fidan’ın da aralarında bulunduğu 5 MİT mensubunu ifadeye çağırmıştı.
  • -FETÖ cuntasının imamı Adil Öksüz’ü kaçması için FETÖ’cü hakimler kamikaze eylemi yaptı. Öksüz, skandal bir kararla iki FETÖ’cü hakim Köksal Çelik ve Çetin Sönmez tarafından serbest bırakıldı.
  • -FETÖ’cü hakimler Metin Özçelik ile Mustafa Başer, Hidayet Karaca ve eski emniyet müdürleri Yurt Atayün, Ömer Köse, Ali Fuat Yılmazer, Yakup Saygılı, Tufan Ergüder’in de arasında bulunduğu çoğu polis 75 kişi hakkında yetkisi olmadığı halde tahliye kararı vermişti. Birçok FETÖ’cü hakim tarafından benzer tahliye kararlara imza atıldı.

Mehmet Eymür
Mehmet Eymür

Eymür ne biliyor?

  • Son günlerde sahneye konulan kaos planına paralel olarak, Türkiye’nin karanlık dönemlerini temsil eden aktörler de ürkütücü açıklamalar yapmaya başladı. En dikkat çekici açıklama MİT Kontrterör eski Daire Başkanı Mehmet Eymür’den geldi. Organize suç örgütü lideri Sedat Peker’in yalanlanan iddialarının soruşturulmasını isteyen Eymür, “Bu gidişin sonu siyasi cinayetlerdir” dedi. Bu açıklama “Eymür’ün bir bildiği mi var?” sorularına neden oldu.

Musab Turan'ın kirli oyunu gün yüzüne çıktı: Provokasyon öncesi babasına ofisten eşyalarını aldırtmış!
OYNAT 00:36
Musab Turan'ın kirli oyunu gün yüzüne çıktı: Provokasyon öncesi babasına ofisten eşyalarını aldırtmış!
Anadolu Ajansı (AA) tarafından görevine son verilen Musab Turan'ın, Bakan Varank ve Bakan Pakdemirli karşısında gerçekleştirdiği provokatif eylemi daha önceden planladığı ortaya çıktı. Turan'ın, bakanlara yönelik skandal soruları sormadan iki saat önce babası Ali Seydi Turan'ı çalıştığı kuruma gönderdiği, masasındaki eşyaları ortada hiçbir sebep yokken toplattığı kameralara dakika dakika yansıdı.

Eyüp Akbulut
Eyüp Akbulut

O savcının hedefi kim?

Süreçteki en tuhaf olaylardan birisi Viranşehir Cumhuriyet Savcısı Eyüp Akbulut’un adımı oldu. Savcı Akbulut, önce sosyal medyadaki hesabından açıklama yaptı, ardından da koronavirüs tedbirleri nedeniyle soruşturma başlatacağını açıkladı. Yargının yöntem ve usulleri dışına çıkarak siyasi bir adım atan Savcı Bulut görevden alındı. Muhalefet tarafından kahraman ilan edilen savcı dış basında da kendineyer buldu. Diğer kaos olaylarından bağımsız gibi dursa da yöntem ve hedefleri birbirine benzediği için akıllarda soru işareti yarattı.
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