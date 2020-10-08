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Gündem Gaybubet evinde yakalan FETÖcüler tutuklandı
ANKARA

Gaybubet evinde yakalan FETÖ'cüler tutuklandı

Ankara'nın Etimesgut ilçesinde saklandıkları hücre evinde yakalanan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) firarisi eski emniyet müdürleri Cemil Ceylan ile Hüsrev Salmaner tutuklandı.

Haber Merkezi AA
FETÖ firarisi eski iki emniyet müdürü örgüt evinde yakalandı.
FETÖ firarisi eski iki emniyet müdürü örgüt evinde yakalandı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, FETÖ'de üst düzey konumda olan ve firari olarak aranan eski emniyet mensuplarının örgütün "gaybubet" adı verilen hücre evlerinde gizlenerek örgütsel faaliyetlerine devam ettiğini tespit etti.

Örgütün elebaşı Fetullah Gülen'in, örgütün emniyetteki üst düzey yapılanmasında gelecek vadeden kişiler olarak gördüğü "altın çocuklar" arasında bulduğu belirtilen, örgütün haberleşme programı ByLock'u kullanan ve birçok dosyadan arama kayıtları bulunan 2010-2014 yılları arasında Kilis ve Edirne Emniyet Müdürlüğü yapan Cemil Ceylan ile 2011-2014 yılları arasında Artvin Emniyet Müdürlüğü yapan Hüsrev Salmaner, Etimesgut ilçesindeki hücre evinde yakalandı.

Şüphelilerin, yakalandıkları yüksek güvenlikli rezidans binasındaki daireyi örgütsel hizmetlerde ve örgütsel kararlar alınması gibi işlemlerde kullandıkları, mecbur kalmadıkları sürece dışarı çıkmadıkları ve dışarı çıktıklarında da kılık, kıyafet ve eşkallerini değiştirerek tanınmamaya çalıştıkları tespit edildi.

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Denizli'de, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda firari olarak aranan 1'i büyük bölge sorumlusu öğretmen, mühendis ve denetmenlerin bulunduğu toplam 4 kişi, hücre evinde saklandıkları gizli bölmede yakaladı. Emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen şüphelilerin tamamı tutuklandı.


Yakalanmamak için iki ayrı ev kullandılar

Firari FETÖ mensuplarının, ayrıca hücre evinin deşifre olmaması için aileleri ve örgüt mensuplarıyla görüşmelerde, kiraladıkları eve yakın konumda olan başka bir daireyi kullandıkları belirlendi.

Şüphelilerin iki adresine yapılan eş zamanlı operasyonda çok sayıda örgütsel doküman, bilgisayar ve cep telefonu ele geçirildi.

İki eski emniyet müdürü, emniyetteki işlemlerinin ardından Ankara Adliyesine gönderildi.

Soruşturmayı yürüten savcıya ifade veren şüpheliler, sevk edildikleri nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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15 Temmuz darbe girişiminin ardından yürütülen soruşturma ve açılan davalarda birçok ünlü isim sanık ya da şüpheli sıfatıyla yer aldı. İş, basın ve spor dünyasında yer alan bazı ünlü isimler FETÖ kapsamında yargılandıkları davalarda ceza aldı. Bazı örgüt mensupları yurt dışına kaçarken, bu isimlerin iadesi ile ilgili süreçler devam ediyor.


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