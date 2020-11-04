​Gaz dolu kuyuyu kapattılar

İskenderun’da doğalgaz araması yapan petrol devi SHELL, 1985 yılında büyük gaz rezervi keşfetti. Firma müjdeli haberi o dönem barit maddesini temin eden Saim Budin Madencilik A.Ş. yetkilileriyle paylaştı. Ancak ne olduysa bir gün sonra gelen telefonla firmanın faaliyetleri sonlandırıldı. Doğalgaz bulunan kuyular kapatıldı.

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GÜNDEM Akdeniz’den de müjde bekliyoruz

Doğu Akdeniz’de doğalgaz arama faaliyetlerini tüm hızıyla sürdüren Türkiye, yeni rezervler için sondaj çalışmalarına da devam ediyor. Türkiye’nin enerji hamlesine karşı çıkan muhalefet ise rezervlerin neden yıllar öncesinden bulunamadığına yönelik propaganda peşinde koşuyor.

BİR EMİRLE ÇALIŞMA DURDU

Oysaki 1985 ve 86 yıllarında ABD merkezli Exploration Turkey SA ESSO aracılığıyla İngiliz-Hollanda ortaklığındaki petrol devi SHELL firmasının İskenderun açıklarında doğalgaz arama faaliyetlerinde bulunduğu ortaya çıktı. Yapılan sondaj çalışmaları sonucunda doğalgazın bulunduğu hatta kutlamaların yapıldığı öğrenildi. Doğalgazın bulunmasından bir gün sonra gelen bir emir doğrultusunda çalışmalar sonlandırıldı. O yıllarda SHELL’e doğalgaz arama çalışmaları sırasında kuyu açmada kullanılan barit maddesini temin eden Saim Budin Madencilik A.Ş. yetkilileri olayın tüm detaylarını Yeni Şafak’a anlattı:

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FİRMA YETKİLİSİ ANLATTI

Doğalgaz ve petrol arama faaliyetlerinde barit madeni büyük bir öneme sahip. Yapılan her bir sondaj işlemi sırasında kuyulara beton yerine barit maddesi dökülüyor. Betondan daha dayanıklı olan barit maddesi rezervin bulunması halinde oluşan basınç karşısında kuyularda oluşabilecek çatlama ya da parçalanma sorununun da önüne geçiyor. Türkiye’nin önde gelen barit üreticilerinin başında da biz Saim Budin Madencilik A.Ş. geliyor. Firma uzun yıllar Libya, Mısır ve Irak’ta faaliyet yürüten petrol arama şirketlerine barit sağladı.

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ABD-İNGİLİZ ORTAKLIĞI

ABD merkezli ESSO Exploration Turkey SA firması 1985 ve 1986 yıllarında firmaya başvuru yaparak barit talep etti. Saim Budin Madencilik talebi kabul ederek firmalara barit sağlamaya başladı. ESSO Exploration Turkey SA, aldığı bariti İskenderun açıklarında Türkiye karasularında sondaj çalışması yapan İngiliz-Hollanda ortaklığındaki petrol devi SHELL’e aktardı. Sondaj çalışması yürüten firmalar platform kurup aylarca çalışma yürüttü. Kamyonlarla kıyıya kadar getirilen barit, takalarla platforma taşındı. Bu yolla firmaya tam 8 bin 845 ton barit sağlandı.

KUYUYU KAPATIP GİTTİLER