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Gündem Gaz dolu kuyuyu kapattılar
HATAY

​Gaz dolu kuyuyu kapattılar

Gaz dolu kuyuyu kapattılar

Karadeniz’den doğal gaz rezervi müjdeleri, Doğu Akdeniz’den de umut veren haberler peş peşe gelirken, 1986’da İskenderun açıklarında bulunan doğalgaz kuyusunun sadece bir gün sonra kapatılması gündeme geldi. Shell çalışanlarına, “Kuyuyu hemen kapatın ve orayı terk edin” talimatının neden verildiği sorusu hâlâ cevap bekliyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Muhalefet, doğal gaz aramada hükümeti “geç kalmakla” eleştirirken, 1986’da gaz dolu kuyunun kapanma nedenini sorgulamıyor.
Muhalefet, doğal gaz aramada hükümeti “geç kalmakla” eleştirirken, 1986’da gaz dolu kuyunun kapanma nedenini sorgulamıyor.

İskenderun’da doğalgaz araması yapan petrol devi SHELL, 1985 yılında büyük gaz rezervi keşfetti. Firma müjdeli haberi o dönem barit maddesini temin eden Saim Budin Madencilik A.Ş. yetkilileriyle paylaştı. Ancak ne olduysa bir gün sonra gelen telefonla firmanın faaliyetleri sonlandırıldı. Doğalgaz bulunan kuyular kapatıldı.

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Akdeniz’den de müjde bekliyoruz
  • Doğu Akdeniz’de doğalgaz arama faaliyetlerini tüm hızıyla sürdüren Türkiye, yeni rezervler için sondaj çalışmalarına da devam ediyor. Türkiye’nin enerji hamlesine karşı çıkan muhalefet ise rezervlerin neden yıllar öncesinden bulunamadığına yönelik propaganda peşinde koşuyor.

BİR EMİRLE ÇALIŞMA DURDU

Oysaki 1985 ve 86 yıllarında ABD merkezli Exploration Turkey SA ESSO aracılığıyla İngiliz-Hollanda ortaklığındaki petrol devi SHELL firmasının İskenderun açıklarında doğalgaz arama faaliyetlerinde bulunduğu ortaya çıktı. Yapılan sondaj çalışmaları sonucunda doğalgazın bulunduğu hatta kutlamaların yapıldığı öğrenildi. Doğalgazın bulunmasından bir gün sonra gelen bir emir doğrultusunda çalışmalar sonlandırıldı. O yıllarda SHELL’e doğalgaz arama çalışmaları sırasında kuyu açmada kullanılan barit maddesini temin eden Saim Budin Madencilik A.Ş. yetkilileri olayın tüm detaylarını Yeni Şafak’a anlattı:

FİRMA YETKİLİSİ ANLATTI

  • Doğalgaz ve petrol arama faaliyetlerinde barit madeni büyük bir öneme sahip. Yapılan her bir sondaj işlemi sırasında kuyulara beton yerine barit maddesi dökülüyor. Betondan daha dayanıklı olan barit maddesi rezervin bulunması halinde oluşan basınç karşısında kuyularda oluşabilecek çatlama ya da parçalanma sorununun da önüne geçiyor. Türkiye’nin önde gelen barit üreticilerinin başında da biz Saim Budin Madencilik A.Ş. geliyor. Firma uzun yıllar Libya, Mısır ve Irak’ta faaliyet yürüten petrol arama şirketlerine barit sağladı.

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ABD-İNGİLİZ ORTAKLIĞI

ABD merkezli ESSO Exploration Turkey SA firması 1985 ve 1986 yıllarında firmaya başvuru yaparak barit talep etti. Saim Budin Madencilik talebi kabul ederek firmalara barit sağlamaya başladı. ESSO Exploration Turkey SA, aldığı bariti İskenderun açıklarında Türkiye karasularında sondaj çalışması yapan İngiliz-Hollanda ortaklığındaki petrol devi SHELL’e aktardı. Sondaj çalışması yürüten firmalar platform kurup aylarca çalışma yürüttü. Kamyonlarla kıyıya kadar getirilen barit, takalarla platforma taşındı. Bu yolla firmaya tam 8 bin 845 ton barit sağlandı.

KUYUYU KAPATIP GİTTİLER

  • Saim Budin Madencilik yetkilileri zaman zaman platforma giderek barit sevkiyatında bir aksaklık olup olmadığını kontrol etti. O ziyaretlerden birinde sondaj ekibinin başındaki firmanın müdürü, “Müthiş bir haberim var. Doğalgazı bulduk” diyerek sevincini paylaştı. Hatta platformda kutlamalar yaptı. Ancak ne olduysa bir gün sonra doğalgazı bulan firma faaliyetlerini sonlandırdı. Saim Budin Madencilik yetkililerini arayan SHELL yetkilisi “Telefonla emir aldık. Çalışmaları bitiriyoruz, toplanıp gidiyoruz” dedi. O telefondan sonra sondaj faaliyetleri durdu, firmalar bölgeye terk etti. ‘Gaz bulduk’ diyerek kutlamalar yapan firmanın 1 gün sonra faaliyetlerini neden bitirdiği soru işareti olarak kaldı.
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