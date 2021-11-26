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POLİTİKA

Gazeteci Melik Yiğitel'den BAE yatırımlarını eleştirenlere sert tepki: İngiliz yapınca bir şey yok, Arap yapınca eline düştük

Gazeteci Melik Yiğitel, katıldığı bir televizyon programında BAE'nin Türkiye'ye yaptığı yatırımla ilgili eleştirileri ikiyüzlülük olarak yorumladı. BAE ile geçmişte yaşanan krizlere rağmen yapılan yatırımın politik başarısızlık olarak görülmesine karşı çıkan Yiğitel, "Fransa, İngiltere olunca sorun olmuyor, Arap olunca mı sorun? Bu ne aşağılık kompleksi? Bu nasıl bir komplekstir? Sermayenin ırkı milliyeti mi olur? Katar ve BAE'nin dünyanın her yerinde yatırımı var" ifadelerini kullandı.

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Haber Merkezi Diğer
Gazeteci Melik Yiğitelden BAE yatırımlarını eleştirenlere sert tepki: İngiliz yapınca bir şey yok, Arap yapınca eline düştük
Yiğitel, BAE'nin Türkiye'ye yaptığı yatırımla ilgili eleştirileri ikiyüzlülük olarak yorumladı.

CNN Türk'ta Hande Fırat'ın moderatörlüğünü yaptığı Gece Görüşü'nde ekonomi gündemi ele alındı. Programın konuklarından gazeteci Melik Yiğitel, Birleşik Arap Emirlikleri ile imzalanan 10 milyar dolarlık yatırımın önemine değindi.

"Bu nasıl bir komplekstir"

BAE ile geçmişte yaşanan krizlere rağmen yapılan yatırımın politik başarısızlık olarak görülmesine karşı çıkan Yiğitel, şunları söyledi: "Bu eleştirileri anlayamıyorum, Yarım asırlık gazeteci ağabeyimiz tweet atıyor, 'Türkiye ayağa düştü..' Fransa, İngiltere olunca sorun olmuyor, Arap olunca mı sorun? Bu ne aşağılık kompleksi? Bu nasıl bir komplekstir? Sermayenin ırkı milliyeti mi olur? Katar ve BAE'nin dünyayın her yerinde yatırımı var. Futbol kulüpleri, havaalanları, bilişim şirketleri sahibi bunlar. Londra'da, Paris'te, Roma'da birileri Araplaştık diye yürüyor mu?

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"Katar yatırımları da eleştirildi"

Katar yatırımlarına da bağırıp çağırdılar. Kalemler açıldı. Adamların Türkiye'ye yatırımları, ABD'ye Avrupa'ya yaptıklarının 10'da biri. 'Burası gelecek vadediyor. Paramı buraya yatırmak istiyorum' diyor.

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  • BAE Endüstri ve Teknoloji Bakanı açıkça söylüyor; 'Ziyaretimizin temel amacı, ticaret ve iş ortaklığımızı artırıp, sürdürülebilir ve başarılı yatırımlar yoluyla ekonomik değerler oluşturmak ve uzun vadeli düşünüyoruz.' diyor. Yani geleyim, kâr edeyim hemen satayım değil, adam kendini bağlıyor."

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İYİ Parti'li Aytun Çıray ile gazeteci Melik Yiğitel arasında dün gece CNN Türk canlı yayınında gergin anlar yaşandı. Hasan Basri Yalçın'ın kendisine Lütfü Türkkan'la ilgili soru sorması üzerine Çıray, 'Sizinle uğraşamam' diyerek tepki gösterdi. Çıray'ın sözlerine gazeteci Melik Yiğitel'in tepkisi ise sert oldu. Çıray konuştuğu esnada araya giren Yiğitel, 'Kapat telefonu. Bu ne biçim cümle? Haddini bil, hadsiz!' dedi. Çıray telefonu kapatarak yayından ayrıldı. Daha sonra programa yeniden bağlanan Çıray, Türkkan'la ilgili başka bir soru daha sorulunca yeniden telefonu kapattı.


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