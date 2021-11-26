Gazeteci Melik Yiğitel'den BAE yatırımlarını eleştirenlere sert tepki: İngiliz yapınca bir şey yok, Arap yapınca eline düştük

CNN Türk'ta Hande Fırat'ın moderatörlüğünü yaptığı Gece Görüşü'nde ekonomi gündemi ele alındı. Programın konuklarından gazeteci Melik Yiğitel, Birleşik Arap Emirlikleri ile imzalanan 10 milyar dolarlık yatırımın önemine değindi.

"Bu nasıl bir komplekstir"

BAE ile geçmişte yaşanan krizlere rağmen yapılan yatırımın politik başarısızlık olarak görülmesine karşı çıkan Yiğitel, şunları söyledi: "Bu eleştirileri anlayamıyorum, Yarım asırlık gazeteci ağabeyimiz tweet atıyor, 'Türkiye ayağa düştü..' Fransa, İngiltere olunca sorun olmuyor, Arap olunca mı sorun? Bu ne aşağılık kompleksi? Bu nasıl bir komplekstir? Sermayenin ırkı milliyeti mi olur? Katar ve BAE'nin dünyayın her yerinde yatırımı var. Futbol kulüpleri, havaalanları, bilişim şirketleri sahibi bunlar. Londra'da, Paris'te, Roma'da birileri Araplaştık diye yürüyor mu?

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"Katar yatırımları da eleştirildi"

Katar yatırımlarına da bağırıp çağırdılar. Kalemler açıldı. Adamların Türkiye'ye yatırımları, ABD'ye Avrupa'ya yaptıklarının 10'da biri. 'Burası gelecek vadediyor. Paramı buraya yatırmak istiyorum' diyor.

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BAE Endüstri ve Teknoloji Bakanı açıkça söylüyor; 'Ziyaretimizin temel amacı, ticaret ve iş ortaklığımızı artırıp, sürdürülebilir ve başarılı yatırımlar yoluyla ekonomik değerler oluşturmak ve uzun vadeli düşünüyoruz.' diyor. Yani geleyim, kâr edeyim hemen satayım değil, adam kendini bağlıyor."