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Gaziosmanpaşa AK Parti'ye geçti: Eray Karadeniz kimdir?

Gaziosmanpaşa AK Parti'ye geçti: Eray Karadeniz kimdir?

11:0711/06/2025, Çarşamba
G: 11/06/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
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AK Parti'nin adayı Eray Karadeniz Gaziosmanpaşa Başkanvekili seçildi.
AK Parti'nin adayı Eray Karadeniz Gaziosmanpaşa Başkanvekili seçildi.

Gaziosmanpaşa Belediyesi AK Parti'ye geçti. Gaziosmanpaşa'da AK Parti'nin adayı Eray Karadeniz başkanvekili seçildi. Eray Karadeniz, 16'ya karşı 21 oyla başkanvekili oldu.

Gaziosmanpaşa Belediye Meclisinde, tutuklanan CHP'li Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe'nin görevden uzaklaştırılmasının ardından yapılan seçimde, AK Parti'li Meclis Üyesi Eray Karadeniz belediye başkanvekili seçildi.

İlk tur oylama saat 10.00'da başladı. Meclis 1. Başkanvekili Erdoğan Yıldırım Özçelik başkanlığında belediye binasında gerçekleştirilen toplantıda, belediye başkanvekili seçimi için AK Parti, Meclis Grup Başkanvekilliği görevini yürüten Eray Karadeniz'i, CHP ise Murat Topaloğlu'nu aday gösterdi.

Adayların ilk iki turda salt çoğunluğu elde edememesi üzerine yapılan 3. tur oylamada, AK Parti'li Karadeniz 21 oy alarak başkanvekili seçildi. CHP'li Topaloğlu ise 16 oy aldı.


'Sorumluluğumu yerine getireceğimden hiç kimsenin şüphesi olmasın'

Belediye Başkan Vekilliğine seçilen Eray Karadeniz, seçimin ardından Meclis'te yaptığı teşekkür konuşmasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, partililere ve meclis üyelerine teşekkür etti.


Seçim sonucunun kendisine yüklediği sorumluğun farkında olduğunu belirten Karadeniz,
"'Hizmet eden, izzet bulur.' anlayışıyla bu sorumluluğu yerine getireceğimden hiç kimsenin şüphesi olmasın. Sokaklarında büyüdüğüm, 16 mahallesini çok iyi bildiğim Gaziosmanpaşa'ya hizmet etmek benim için çok önemli bir sorumluluk ve çok büyük bir onur."
dedi.

Siyasette varoluş sebeplerinin milletin sevinçlerini çoğaltıp, huzur ve refahını artırmak olduğunu dile getiren Karadeniz, kendisine emanet edilen görevi en üst seviyede yerine getirmek için gece gündüz çalışacağına söz verdi. Karadeniz, evinde elektrik akımına kapılan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'e de Allah'tan rahmet diledi.

Eray Karadeniz kimdir?

1986 yılında İstanbul’da doğan Eray Karadeniz İstanbul Ticaret Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu.


Siyasi kariyerine gençlik kollarında başlayan Karadeniz, 2007-2009 yılları arasında Gaziosmanpaşa Belediye Gençlik Meclisi Başkanlığı ve İBB Gençlik Meclisi Üyeliği görevlerinde bulundu. 2009-2018 döneminde ise AK Parti Gaziosmanpaşa Gençlik Kolları Başkanlığı yaptı. 2019 yerel seçimlerinde AK Parti Kadıköy Belediye Başkan Adayı Özgül Özkan Yavuz’un siyasi danışmanlığını üstlendi. 2023 seçimlerinde Gaziosmanpaşa Seçim Koordinasyon Merkezi Program Sorumlusu olarak görev aldı.


Avrupa Birliği destekli gençlik projelerinde de aktif rol alan Karadeniz, “Sesimi Duyan Var mı?” (2012) ve “Önlem Al, Bilinçlen, Hayatta Kal” (2013-2014) projelerinde yasal temsilci ve grup lideri olarak yer aldı.



#Gaziosmanpaşa
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#Eray Karadeniz
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