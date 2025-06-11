Gaziosmanpaşa AK Parti'ye geçti: Eray Karadeniz kimdir?

"'Hizmet eden, izzet bulur.' anlayışıyla bu sorumluluğu yerine getireceğimden hiç kimsenin şüphesi olmasın. Sokaklarında büyüdüğüm, 16 mahallesini çok iyi bildiğim Gaziosmanpaşa'ya hizmet etmek benim için çok önemli bir sorumluluk ve çok büyük bir onur."