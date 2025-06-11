3 belediye bugün belediye başkanlık koltuğuna vekilen oturacak isim için toplanırken Gaziosmanpaşa Belediyesi'nde Eray Karadeniz, Büyükçekmece'de Ahmet Şahin, Avcılar'da ise Yüksel Can belediye başkanvekili olarak seçildi.