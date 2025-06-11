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İstanbul'da 3 ilçede seçim heyecanı: Belediye başkanlık koltuğuna vekilen oturacak isimler belli oldu

İstanbul'da 3 ilçede seçim heyecanı: Belediye başkanlık koltuğuna vekilen oturacak isimler belli oldu

10:2611/06/2025, Çarşamba
G: 11/06/2025, Çarşamba
IHA
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Avcılar, Büyükçekmece ve Gaziosmanpaşa belediye başkanları yolsuzluk soruşturması kapsamında görevden alınmıştı. Yeni isimler belli oldu...
Avcılar, Büyükçekmece ve Gaziosmanpaşa belediye başkanları yolsuzluk soruşturması kapsamında görevden alınmıştı. Yeni isimler belli oldu...

İstanbul'da Avcılar, Büyükçekmece ve Gaziosmanpaşa ile Adana'da Ceyhan ve Seyhan belediye başkanları İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılmıştı. 3 belediye bugün belediye başkanlık koltuğuna vekilen oturacak isim için toplanırken Gaziosmanpaşa Belediyesi'nde AK Parti'den Eray Karadeniz, Büyükçekmece'de Ahmet Şahin, Avcılar'da ise Yüksel Can belediye başkanvekili olarak seçildi. İşte detaylar

İstanbul Valiliği, tutuklanan Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün ve Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe'nin görevden uzaklaştırılmasının ardından söz konusu belediye meclislerinin, belediye başkan vekillerini seçmeleri için 11 Haziran'da toplanmalarının uygun görüldüğünü bildirilmişti.



3 ismin görevine son verildi


Bakanlıktan yapılan açıklamada, İstanbul Avcılar İlçe Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, Büyükçekmece İlçe Belediye Başkanı Hasan Akgün, Gaziosmanpaşa İlçe Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe, Anayasa'nın 127. maddesi ile Belediye Kanunu'nun 47. maddesi gereğince geçici bir tedbir olarak görevden uzaklaştırıldığı belirtildi.


Belediye başkanları hakkında yürütülen soruşturmaya ilişkin bilgi verilen açıklamada, Çaykara hakkında, "icbar suretiyle irtikap", Akgün hakkında "rüşvet almak ve icbar suretiyle irtikap", Bahçetepe hakkında "rüşvet almak" suçlarından soruşturma yürütüldüğü ve tutuklanmalarına karar verildiği hatırlatıldı.



İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılan Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün ve Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe'nin yerine başkanvekili seçimi bugün gerçekleşti.


Gaziosmanpaşa'da yapılan Belediye Başkan vekili seçiminde
AK Parti'nin Belediye Başkan vekili adayı Eray Karadeniz olurken, Avcılar'da AK Parti'nin Belediye Başkan vekili adayı Mahmud Lökbaş, Büyükçekmece'de AK Parti'nin Belediye Başkan vekili adayı Mustafa Yazıcı oldu.


Vekiller belli oldu


3 belediye bugün belediye başkanlık koltuğuna vekilen oturacak isim için toplanırken Gaziosmanpaşa Belediyesi'nde Eray Karadeniz, Büyükçekmece'de Ahmet Şahin, Avcılar'da ise Yüksel Can belediye başkanvekili olarak seçildi.


Gaziosmanpaşa Belediyesi AK Parti'ye geçti


AK Parti'nin Gaziosmanpaşa Belediye Başkanvekili adayı Eray Karadeniz olurken, CHP ise Murat Topaloğlu'nu aday gösterdi.


Gaziosmanpaşa'daki seçimi AK Parti'nin adayı Eray Karadeniz kazandı.


İlçede belediye meclisinde çoğunluk AK Partili üyelerde bulunuyordu. Karadeniz 16'ya karşı 21 oy aldı.


Böylece CHP yönetimindeki belediye, AK Parti'ye geçmiş oldu.




Büyükçekmece'de Ahmet Şahin Başkan Vekili seçildi


Büyükçekmece Belediye Meclisinde, Belediye Başkanı Hasan Akgün'ün tutuklanarak görevden uzaklaştırılması dolayısıyla yapılan oylamada Meclis Üyesi Ahmet Şahin, Başkan Vekili seçildi.


Büyükçekmece Belediye Meclisi, Meclis İkinci Başkanvekili Ayşe Banu Eraslan'ın başkanlığında belediye binasındaki meclis salonunda toplandı.


Avcılar'da Yüksel Can seçildi


Avcılar Belediye Meclisi, tutuklanan Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara'nın görevinden uzaklaştırılması dolayısıyla belediye başkan vekili seçimi için toplandı.


Toplantıda, başkan vekili seçimi için CHP Grubu'ndan Meclis Üyesi Yüksel Can, AK Parti Grubu'ndan Meclis Üyesi Mahmud Lökbaş aday gösterildi.


Meclis'te gizli oylamayla yapılan seçimde, Yüksel Can belediye başkan vekili seçildi.


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