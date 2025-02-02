Geleceğin yöneticileri daha güçlü yetişecek

Zirveye iş dünyasının tanınan isimleri konuşmacı olarak katıldı. TÜGVA Genel Başkanı İbrahim Beşinci, gençlere her alanda katkı sağlamaya çalıştıklarını, bu noktada çağın ruhuna uygun projelerden geri durmadıklarını söyledi. Projesiyle ilgili bilgi veren Beşinci, “6 hafta boyunca gençlerimiz buraya katılacaklar. Özellikle iş hayatındaki yöneticilerle, patronlarla onların iş deneyimlerini, prosedürleri, çalışmaları, birbirlerine tecrübe aktarımı şeklinde sağlayacaklar. Buraya yaklaşık 100 öğrencimiz katılabilecek. Burada inanılmaz içeriklerle, tecrübe aktarımı sağlamış olacağız” dedi. Beşinci, projeye yaklaşık 5 bin öğrencinin başvurduğunu, programın verimli olması için daha az öğrenci seçtiklerini, bir sonraki yıl kapasiteyi arttırmayı istediklerini söyledi. TÜGVA Genel Başkan Yardımcısı Enes Seba da bugüne kadar yüzlerce mezun verdiklerini dile getirerek, programlara katılan yönetici adaylarının, aktarılan tecrübelerden faydalanarak çalışma hayatında başarılı olduklarını söyledi.