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POLİTİKA

Gerçek Hayat FETÖ’nün yüz yıllık hikayesini özel sayı yaptı: İslam’ın en büyük düşman

Gerçek Hayat dergisi, dünyanın en alçak terör örgütü FETÖ’nün yüz yıllık hikayesini özel sayı olarak yayınladı. 176 sayfalık özel sayıda, FETÖ ve Pensilvanya’daki lideri Fetullah Gülen’e dair birbirinden çarpıcı bilgi ve belgeler yer alıyor. FETÖ’nün gerçek amacı, tarih tarih önemli kavşakları, CIA’nın örgüte aktardığı paralar, örgütün gerçek kurucuları, Gülen’in 15 Temmuz gecesi yaptığı heyetine yaptığı konuşma, Erdoğan’ın yapılanmaya karşı yıllar önce ortaya koyduğu tavır gibi önemli başlıklar Gerçek Hayat’ın FETÖ özel sayısında yer alıyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Gerçek Hayat dergisinin FETÖ özel sayısı tüm gazete bayilerinde satışta.
Gerçek Hayat dergisinin FETÖ özel sayısı tüm gazete bayilerinde satışta.

Gerçek Hayat’ın özel sayısı Rusya’nın önemli isimlerinden biri olan Aleksandr Dugin’in baş terörist mason Gülen’in 15 Temmuz gecesi Pensilvanya’daki heyetine “Ben Tayyip’le değil, Tayyip’in Tanrısı ile savaşıyorum” dediğini aktardığı analizle başlıyor.

Şüphesiz ki Rus devletinin en mühim adamlarından biri olan Dugin, bu sözleri; insanlık, İslam ve Allah düşmanı alçak haydut Gülen’in ekibine sızdırılmış Rus devletinin adamlarından duymuştur. Bu da bize Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov’un 15 Temmuz’dan birkaç ay sonra 19 Aralık 2016’da Ankara’da FETÖ’cüler tarafından niçin katledildiğini izah ediyor. Buna FETÖ’cülerin fitnesiyle 24 Kasım 2015 tarihinde Rusya Hava Kuvvetleri’ne ait Suhoy Su-24 tipi uçağın sınır ihlali gerçekleştirdiği gerekçesiyle Türk Hava Kuvvetleri tarafından düşürülmesi hâdisesini de eklemek gerekiyor.

Gelelim hâşâ Allah ile savaşma itirafına… O dönem İngiltere’nin savunma bakanı ve daha sonra da Başbakanlık yapacak olan Winston Churchill, “Biz Çanakkale’de Allah’la savaştık! Allah’la savaşan kaybetmeye mahkûmdur” demişti. Churchill haklıydı… Çünkü Allah ile savaşıp da kazanan hiç olmamıştı, olamazdı da. İşte şu korona günlerinde dünyaya, insanlığa ve Allah’a kafa tutanların ahvali ortada. O koca koca devletler gözleriyle bile göremedikleri bir virüse teslim oldular. Allah (c.c.) burnundan beynine soktuğu sinekle düşmanı Hz Nemrut’u nasıl helak etmişse, Hz. Musa (a.s.)’ya düşmanlık eden Ramses’i nasıl Kızıldeniz’e boğdurmuşsa, dilerse tüm düşmanlarına benzer musibetleri verip helâk eder.

Bazı kimseler bilmese de bizler 40 yıldır Gülen alçağının Allah ile savaştığını biliyorduk. “Allah ile savaşan kaybetmeye mahkûmdur” diyen ve haklı çıkan Churchill misali, bu rezil iki ayaklı iblis (hannas) de 15 Temmuz’da kaybettiği gibi, hem dünyada hem ahirette kaybedecektir. İnşaallah helâk olması yakındır!

Dünyanın en alçak terör örgütü olan FETÖ’nün kuruluş tarihini, Endülüs’ün yıkılışına ve hatta Hz İsa’nın getirdiği İncil’i tahrif ederek Hıristiyanlık adında bir beşerî din icat eden Yahudi Pavlus’a kadar götürmek mümkündür. Yahudi Pavlus, İncil’i bozarak Hıristiyanlığın temellerini attı. Yahudi İbn-i Sebe ise aynı usulle İslam’ı tahrif etmeye çalıştı, ancak o yeni bir din icat edemedi. Fakat Müslümanlar arasında büyük fitnelere sebep oldu.

Terörist Gülen, Şii/İsmaili Hasan Sabbah ve Moğol Hükümdarı Hülagü’nün Müslümanlara verdiği zararı biliyordu. Türkleri ele geçirerek İslam’ın bayraktarı bir milleti imha etmeden başarıya ulaşmasının imkânsızlığını da… O iki ayaklı şeytan kuracağı örgütün planlarını, 20 yaşındaki iken hazırladığını şu cümlelerle itiraf etmişti: “Bu ehli dünya ahmakları, bizi anlamadıklarından dolayı Türkiye’de iktidara talipler. Deli mi bu adamlar? Öyle küçük şeylerle mi uğraşacağım ben? Senin iktidar dediğin şey nedir? Ben yirmi yaşında onu devireceğimi, yerine başkasını kuracağımı planlamış insanım. İktidar dediğin şey nedir senin? Tenezzül bile etmem. Bin merdiven aşağı inmem lazım, ahmak!

176 sayfalık özel sayıda, FETÖ ve Pensilvanya’daki lideri Fetullah Gülen’e dair birbirinden çarpıcı bilgi ve belgeler yer alıyor.
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