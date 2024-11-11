Gıdadaki gizli zehir ‘aflatoksin’

Küf mantarlarının ürettiği bu toksin, genellikle gıda ürünlerinde bulunuyor. Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Muhammed Keskin, bu toksik maddenin özellikle nemli ve sıcak ortamlarda kolayca gelişen küfler tarafından üretildiğini söyledi. Bu küfün genellikle yanlış depolama koşullarından oluştuğunu vurgu yapan Keskin, “Yer fıstığı ve fındık, aflatoksine en sık maruz kalan ürünler. Mısır, pirinç, buğday gibi tahıl ürünleri aflatoksin açısından riskli grupta” dedi.Aflatoksinlerin insan sağlığına etkilerine değinen Keskin, “Kısa süreli yüksek dozda aflatoksin maruziyeti, akut aflatoksikoza yol açabilir. Bu durumda, karın ağrısı, kusma, ishal, karaciğer hasarı ve hatta ölüm görülebilir. Uzun süreli düşük dozda maruziyet ise karaciğer kanseri riskini artırır. Büyüme geriliğine ve bağışıklığın zayıflamasına yol açabilir” diye konuştu.