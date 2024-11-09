Akılcı ilaç kullanımı teşvik edilecek

Aile Hekimliği Yönetmeliği'nde yapılan değişikliğin ardından bakanlığa yönelik algı operasyonu yürütülmeye başlandı. Değişikliği provoke etmeye çalışanlar, aile hekimlerinin iş yükünün artacağını, hastaların düzenli takibinin zorlaşacağını iddia ediyorlar. Ancak bakanlık yaptığı değişiklik ile akılcı ilaç kullanımını teşvik etmeyi amaçlıyor. Yeni Şafak'ın bakanlık yetkililerinden aldığı bilgiye göre, 5 soruda Aile Hekimliği Yönetmeliği’ndeki değişiklik ve amaçları:





1) Değişiklik neyi amaçlıyor?

Dünya Sağlık Örgütü antibiyotik direnciyle mücadele edebilmek için stratejik eylem planını hayata geçirme kararı aldı. Bu planın önemli maddelerinden birisi de antibakteriyel ilaçların tüketim miktarlarının hesaplanması, takip edilmesi antibiyotiklerin akılcı kullanımının sağlanmasını teşvik etmeye yönelik faaliyetler yürütülmesi. Değişiklik bu eylem planına uyum kapsamında hayata geçirildi.





2) Değişiklik ile antibiyotik, ağrı kesici ve mide ilaçlarının reçetelendirilmesi engellendi mi?

Değişiklik aile hekimlerinin tanı ve tedavisine müdahale etmiyor, reçete yazma özgürlüğünü kısıtlamıyor. Değişiklik ile herhangi bir ilacın reçetelendirilmesi engellenmedi. Akılcı ilaç kullanımı zaten kişilerin klinik bulgularına ve bireysel özelliklerine göre uygun ilaca, uygun süre ve dozda ulaşması. Reçeteler bu temel ilkeye göre düzenlenecek.





3) Bakanlığın kullanıma teşvik etmek istediği akılcı ilaç kullanımı nedir?

Türkiye’de, antibiyotik kullanım oranı çok yüksek, antibiyotiklerin bilinçsizce kullanımı antibiyotik direncine sebep oluyor. Akılcı ilaç uygulaması ile tanısına göre hastaların en doğru ilacı en doğru doz ve sürede kullanmasını teşvik ederek halkın sağlığını korumak amaçlanıyor.





4) Akılcı olmayan ilaç kullanımının zararları nelerdir?

Akılcı olmayan ilaç kullanımında; ilaçların gereksiz ve aşırı kullanımı, klinik rehberlere uyumsuz tedavi seçimi, piyasaya yeni çıkan ilaçların uygunsuz tercihi, ilaç kullanımında özensiz davranılması, uygunsuz kişisel tedavilere başvurulması, gereksiz yere antibiyotik tüketimi, gereksiz yere enjeksiyon önerilmesi, gereksiz ve uygunsuz vitamin kullanımı, bilinçsiz gıda takviyesi ve bitkisel ürünlerin kullanımı, ilaç-ilaç etkileşimleri ve besin-ilaç etkileşimlerinin ihmal edilmesi yer alıyor. Akılcı olmayan ilaç kullanımı, hastaların tedaviye uyumunun azalmasına, , bazı ilaçlara karşı direnç gelişmesine, hastalıkların tekrarlamasına ya da uzamasına tedavi maliyetlerinin artmasına neden oluyor.





5) Akılcı ilaç kullanımı konusunda eğitim veriliyor mu?

Sağlık Bakanlığı, ilaç kullanımı konusunda sağlık çalışanlarına eğitim veriyor. Akılcı ilaç kullanımı istatistiklerini kendilerine sunarak öz değerlendirmelerini yapmalarına ve kendilerine geliştirmelerine imkân sağlıyor.











