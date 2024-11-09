Ebeveynlere ekran tavsiyeleri

Dünya ortalamasına bakıldığında insanların günde 6 saat 37 dakikayı ekran karşısında geçirdikleri görülüyor” dedi. Günlük 3 saatten fazla ekran süresinin ergen ve genç yetişkinlerde yüksek depresyon ve anksiyete olasılığına yol açtığını hatırlatan Birinci, Sağlık Bakanlığı Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü’nün yayınladığı Teknoloji Bağımlılığı Ebeveyn Rehberi’ne dikkat çekti. Birinci, “Eğer ebeveynler 4 yaşından büyük çocuğunun teknolojik cihazlarla tanışmasını istiyorsa, çocuğun yaşına ve gelişimine uygun eğitici bir içerik seçmeli. Rehbere göre, 4-6 yaş dönemindeki çocuğun teknolojik cihazlarla etkileşimi, gelişimine uygun eğitici bir içerikten oluşmalı ve günlük 20-30 dakikayı geçmemeli 6-12 yaş grubu çocuklar için ise mobil cihazın eğlence ve oyun amaçlı kullanımı, günde en fazla 1 saat ile sınırlandırılmalı. 12-17 yaş grubu dönem ergen çocuklar, erişkine kıyasla daha kolay bağımlı hâle gelebilir. Bu nedenle, bu yaş grubundaki çocuklarla yaşlarına ve gelişim düzeylerine göre iletişim kurulmalı. Teknoloji kullanım süresi ile ilgili açık olarak sınırlama getirilmeli ve bu konuda aile içinde tutarlı olunmalı” değerlendirmesi yaptı.