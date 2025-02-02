Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Yerel Gündem
Göz yummaları ihraca götürdü

Göz yummaları ihraca götürdü

04:002/02/2025, Pazar
G: 2/02/2025, Pazar
Yeni Şafak
Sonraki haber
Arşiv.
Arşiv.

Kılıçlı korsan yemin sonrası TSK'dan ihraç edilen 3 disiplin amirinin ihraç sebepleri belli oldu.

İhraç kararına yol açan olayda, disiplin amirlerinin, teğmenlerin disiplinsizliklerine göz yumması ve durumu üstlerine bildirmemesi etkili oldu. Teğmenler, mezuniyet sonrası kılıçlı yemin edeceklerini daha önce üstlerine bildirmiş, ancak bu talep onaylanmamıştı. Buna rağmen, teğmenler onaysız bir şekilde tekrar toplanarak yemin ettiler. Bu durum, "Komutan, emrindeki askerin itaatsizliğinden sorumludur; altındaki askere emrin uygulatılamaması" şeklinde değerlendirildi. Devam eden süreçte, disiplin amirlerinin de bu tutumları nedeniyle Milli Savunma Bakanlığı Yüksek Disiplin Kurulu tarafından ihraç edilmesine karar verildi.

İzmir teğmenleri çağırdı

  • TSK'nın itibarını zedelemeye çalışma girişiminde bulundukları için ordudan atılan teğmenlere İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay sahip çıktı. Tugay, “Bu şekilde mağdur edilmiş genç teğmenlere kucak açmayı ve görev vermeyi onur sayarım” ifadelerini kullanarak TSK’dan ihraç edilen 5 teğmeni İzmir Büyükşehir Belediyesine davet etti.


#TSK
#İhraç
#Teğmen

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
SSK (4A), Bağ-Kur (4B), Emekli Sandığı (4C) 14 günlük maaş farkları ne zaman yatacak? 1 ŞUBAT Emekli zamlı maaş ödeme takvimi 2025