Göz yummaları ihraca götürdü

İhraç kararına yol açan olayda, disiplin amirlerinin, teğmenlerin disiplinsizliklerine göz yumması ve durumu üstlerine bildirmemesi etkili oldu. Teğmenler, mezuniyet sonrası kılıçlı yemin edeceklerini daha önce üstlerine bildirmiş, ancak bu talep onaylanmamıştı. Buna rağmen, teğmenler onaysız bir şekilde tekrar toplanarak yemin ettiler. Bu durum, "Komutan, emrindeki askerin itaatsizliğinden sorumludur; altındaki askere emrin uygulatılamaması" şeklinde değerlendirildi. Devam eden süreçte, disiplin amirlerinin de bu tutumları nedeniyle Milli Savunma Bakanlığı Yüksek Disiplin Kurulu tarafından ihraç edilmesine karar verildi.