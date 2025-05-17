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Gümrük muhafızları geçit vermiyor: Kapıkule'de 77 kilo 36 gram uyuşturucu hap ele geçirildi

Gümrük muhafızları geçit vermiyor: Kapıkule'de 77 kilo 36 gram uyuşturucu hap ele geçirildi

10:1117/05/2025, Cumartesi
AA
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Kapıkule Sınır Kapısı
Kapıkule Sınır Kapısı

Kapıkule Sınır Kapısı'nda düzenlenen operasyonda, bir yolcu otobüsünde 77 kilo 36 gram sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan otobüs şoförü tutuklandı.

Türkiye'ye giriş yapmak üzere gümrük sahasına gelen otobüs, gümrük muhafaza ekiplerince şüpheli görülerek X-ray taramasına sevk edildi.

Taramada otobüsün havalandırma boşluğunda yoğunluk tespit edilmesi üzerine narkotik dedektör köpeği "Neptün" ile arama yapıldı.

Aramada şeffaf poşetler içinde 27 paket halinde 77 kilo 36 gram sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan otobüs şoförü işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.



#Kapıkule
#uyuşturucu operasyonu
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