İstanbul Boğazı'nda arızalanan kuru yük gemisi kurtarıldı

Rusya'dan Mısır'a seyir halindeyken İstanbul Boğazı Arnavutköy önlerinde AZOV FORWARD isimli kuru yük gemisi dümen arızası yaptı. 142 metre boyundaki gemi, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı, İstanbul GTH Merkezi koordinasyonunda, kılavuz kaptan ve Kurtarma -8 römorkörü olay yerine sevk edildi. Gemi bir süre sonra Ahırkapı Demir Sahası'na emniyetle demirletildi.