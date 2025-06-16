Gündemi takip eden bildi: PISA ve TIMSS düzeyinde tasarlandı

Bu yılki LGS'de adaylar yalnızca ders kitaplarındaki bilgiyle değil, aynı zamanda güncel gelişmelere olan ilgileriyle de sınandı. Arda Güler'in "tevekkül" inancına dair açıklamasının yer aldığı Türkçe sorusunda, öğrencilerin metin üzerinden soyut kavram çıkarımı yapması istendi. Prof. Dr. Gazi Yaşargil’in hayatını temel alan İngilizce sorusu ise biyografi okuma ve doğru başlık eşleştirme üzerine kuruldu. Matematik sorusunda ise yerli savunma sanayii ürünleri olan Hürkuş, Hürjet ve ANKA’nın uçuş yükseklikleri üzerine kurulu, dikkat gerektiren bir problem vardı.









VERİYİ ANALİZ EDEN KAZANACAK





Sınav, bu yıl da öğrencilerin sadece bilgi düzeylerini değil, aynı zamanda analitik düşünme ve mantık yürütme becerilerini de ölçtü. Özellikle sayısal bölümdeki sorular, veriye dayalı yorumlama ve akıl yürütme üzerine kurgulandı. Sınavda dikkat çeken sorular arasında grafik okuma, tablo yorumlama ve mantıksal ilişki kurmaya yönelik örnekler yer aldı. Örneğin, Türkçe’nin A kitapçığındaki 14. soruda öğrencilerden iç pazar, ihracat ve toplam hacim gibi kavramlar arasındaki ilişkiyi yıllara göre verilen grafik üzerinden analiz etmeleri istendi. Sadece sayısal veriyi okumak yetmezken, bu veriler üzerinden çıkarım yapabilme becerisi ön plana çıktı. 15. soruda ise bir haftalık üretim, tüketim ve satış verileri üzerinden ihtimallerin sorgulandığı bir tablo verildi. Öğrencilerden hangi tablonun verilen öncüllere uyduğunu belirlemeleri istendi. Bu tür sorular öğrencinin dikkatli okuma yapmasını ve seçenekler arasında mantıksal süzgeç kullanmasını gerektirdi.





PISA VE TIMSS DÜZEYİNDE





Fen bilimleri testinde yer alan 16. soruda ise silindirik kilit sisteminin çalışma prensibi üzerinden görsel okuma ve teknik bilgiyi yorumlama becerisi ölçüldü. Sadece metni okumak yeterli olmazken, şifre pimleri ve anahtarın eşleşme düzeyi incelenerek doğru görselin seçilmesi gerekti. Uzmanlar, bu tarz soruların öğrencilerin ezberden ziyade muhakeme gücünü ölçtüğünü vurguluyor. Soruların PISA ve TIMSS gibi uluslararası değerlendirmelere benzer şekilde tasarlanması da dikkat çekti. Eğitimciler, bu yaklaşımla öğrencilerin sadece sınavlara değil, hayata dair problem çözme becerilerinin de geliştirildiğini belirtiyor.







