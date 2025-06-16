MEF Ortaokulu öğretmenleri LGS 2025 sorularını değerlendirdi

Sözel bölüm değerlendirmesi

Sözel bölümdeki sorular, anlam ve yorumlama becerilerini ölçmeye yönelik olarak hazırlanmıştır. Bu alanda, güçlü çeldiricilere sahip soruların varlığı dikkat çekmiştir. Beceri temelli ölçme anlayışınınsınavda baskın şekilde hissedildiği; öğrencilerin yorumlama gücünü, kelime bilgilerini ve görsel verilerden sonuca ulaşma becerilerini test eden soruların öne çıktığı görülmüştür. Özellikle Türkçe testinde, okuma-anlama becerisinin ayırt edici bir niteliğe dönüştüğü söylenebilir.





Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi soruları, önceki yıllarla karşılaştırıldığında hem yorum gücüne hem de bilgiye daha fazla dayalı olması bakımından dikkat çekmiş ve bu alanda bugüne kadar uygulanan en zor sınav olmuştur.





Sayısal bölüm değerlendirmesi

Sayısal bölümdeki sorular, temel kavram bilgisi ve işlem becerilerinin yanı sıra analitik düşünme yetisini de ölçmeyi amaçlamıştır. Özellikle geometri ve cebirsel ifadelerle ilgili sorular, öğrencilerin mantık yürütme ve problem çözme kabiliyetlerini test etmiştir. Deneysel çalışmalara dayalı, beceri temelli sorular bu yıl da sınavın önemli bir bileşeni olmuştur.





Genel Değerlendirme ve Karşılaştırma 2025 LGS, konu kapsamı açısından dengeli olmakla birlikte; anlamaya, yorumlamaya ve muhakemeye dayalı sorular bakımından önceki yıllara göre daha seçici ve düşündürücü bir sınav olmuştur. Bu durum, sınavın genel zorluk düzeyini artırmıştır. Sınav sorularının; analiz yeteneği gelişmiş, okuduğunu anlamada ve yorumlamada yetkin, muhakeme gücü yüksek ve genel okuryazarlık seviyesi iyi olan öğrenciler tarafından başarıyla çözülebileceği anlaşılmaktadır. Ayrıca, çeldiricilerin anlaşılır ve yapılabilir nitelikte olması, Millî Eğitim Bakanlığı kaynaklarıyla düzenli çalışan öğrencilerin bu sınavda başarılı olma ihtimalini artırmaktadır.





Sonuç