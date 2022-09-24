Halk TV'de bir 'İsmail Küçükkaya' istifası daha

Yeni yayın dönemi öncesi İsmail Küçükkaya'nın transfer olduğu Halk TV'de istifaların ardı arkası kesilmiyor.Halk TV'de Açıkça programını sunan Gökmen Karadağ, kısa bir süre önce kanalla yollarını ayırmıştı. Karadağ'ın ayrılığından hemen sonra da genel yayın yönetmeni Suat Toktaş istifa etmişti.

Şimdi de, Gökmen Karadağ'ın sunduğu Açıkça programının daimi konuğu olan Hukukçu Salim Şen, twitter hesabından yaptığı paylaşım ile Halk TV'den ayrıldığını duyurdu.

'HOÇAKAL HALK TV'

Salim Şen paylaşımında şu ifadelere yer verdi; “Bazen ayrılık kaçınılmazdır. İçinizden gelen ses artık gitmeniz gerektiğini söyler ki o vicdanınızın sesidir. Öz saygınızı korumak adına ilkelerinize daha bir sarılırsınız. Tüm izleyenlere, kanal emekçilerine, herkese çok çok teşekkürler. Hoşçakal Halk TV”

Bazen ayrılık kaçınılmazdır. İçinizden gelen ses artık gitmeniz gerektiğini söyler ki o vicdanınızın sesidir.

Öz saygınızı korumak adına ilkelerinize daha bir sarılırsınız.

Tüm izleyenlere,kanal emekçilerine,herkese çok çok teşekkürler.

Hoşçakal Halk TV REKLAM September 23, 2022