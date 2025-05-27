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Hatay haberleri: Denizde kayıp ihbarı ile arama çalışmaları başladı

Hatay haberleri: Denizde kayıp ihbarı ile arama çalışmaları başladı

23:4527/05/2025, Salı
DHA
Yeni Şafak
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Hatay'da denizde kayıp ihbarı ile arama çalışmaları başladı
Hatay'da denizde kayıp ihbarı ile arama çalışmaları başladı

Hatay'ın Samandağ ilçesinde, denizde bir kişinin çırpındığı ve gözden kaybolduğu ihbarı üzerine arama çalışması başlatıldı.

Akşam saatlerinde bir vatandaş tarafından ilçeye bağlı Deniz Mahallesi'ndeki sahilde bir kişinin denizde çırpındığı ve gözden kaybolduğu yönünde 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunuldu.


İhbar üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, botla bölgeye gelerek arama çalışması başlattı. İhbarın yapıldığı bölgede botla tarama yapan ekipler, denizde kimseye rastlamadı.


Havanın kararması nedeniyle arama çalışmasına ara verilirken, sabahın ilk ışıklarıyla yeniden başlanacağı ve dalgıçların de katılacağı öğrenildi.



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