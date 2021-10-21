Hazine ve Maliye Bakanlığından FATF'nin Türkiye'yi 'gri listeye' almasına ilişkin açıklama

Merkezi Fransa'da yer alan ve OECD'ye bağlı olarak hizmet veren FATF, bu hafta düzenlenen Genel Kurul'da Türkiye'yi "bazı alanlarda eksiklerinin olduğu" vurgulayarak, 'yakından takip edilecek' anlamına gelen gri listeye aldı.

FATF Başkanı Marcus Pleyer, basın toplantısında Türkiye'de mali sektörün, emlakçı ya da değerli maden ticareti yapan kişiler gibi farklı aktörlerin daha sıkı denetlenmesi gerektiğini vurguladı.

"HAK EDİLMEYEN BİR SONUÇ"

Hazine ve Maliye Bakanlığından konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Mali Eylem Görev Gücü (Financial Action Task Force – FATF) raporunda ülkemizin gri listeye alınması hak edilmeyen bir sonuç ortaya çıkarmıştır. Bundan sonraki süreçte, FATF ve ilgili tüm kurumlarla işbirliği içerisinde gerekli adımlar atılmaya devam edilecek ve ülkemizin hak etmediği bu listeden en kısa sürede çıkması sağlanacaktır." denildi.

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Yapılan açıklamanın tamamı şöyle:

EKONOMİ Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan döviz bürolarına yönelik tebliğe ilişkin iddialara yalanlama