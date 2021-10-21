Gündem Hazine ve Maliye Bakanlığından FATFnin Türkiyeyi gri listeye almasına ilişkin açıklama
ANKARA

Hazine ve Maliye Bakanlığından FATF'nin Türkiye'yi 'gri listeye' almasına ilişkin açıklama

OECD (Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü) bünyesinde hizmet veren Mali Eylem Görev Gücü (FATF), kara para aklandığı ve terörizmin finansmanının engellenmesinde eksikler olduğu iddiasıyla, daha sıkı izlenme yapılması için Türkiye'yi 'gri listeye' aldı. Hazine ve Maliye Bakanlığından karara ilişkin yapılan açıklamada, "FATF raporunda ülkemizin gri listeye alınması hak edilmeyen bir sonuç ortaya çıkarmıştır. Bundan sonraki süreçte, FATF ve ilgili tüm kurumlarla işbirliği içerisinde gerekli adımlar atılmaya devam edilecek ve ülkemizin hak etmediği bu listeden en kısa sürede çıkması sağlanacaktır." denildi.

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Haber Merkezi DHA
Hazine ve Maliye Bakanlığından FATFnin Türkiyeyi gri listeye almasına ilişkin açıklama
Paris'te düzenlenen FATF Genel Kurulu

Merkezi Fransa'da yer alan ve OECD'ye bağlı olarak hizmet veren FATF, bu hafta düzenlenen Genel Kurul'da Türkiye'yi "bazı alanlarda eksiklerinin olduğu" vurgulayarak, 'yakından takip edilecek' anlamına gelen gri listeye aldı.

FATF Başkanı Marcus Pleyer, basın toplantısında Türkiye'de mali sektörün, emlakçı ya da değerli maden ticareti yapan kişiler gibi farklı aktörlerin daha sıkı denetlenmesi gerektiğini vurguladı.

"HAK EDİLMEYEN BİR SONUÇ"

Hazine ve Maliye Bakanlığından konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Mali Eylem Görev Gücü (Financial Action Task Force – FATF) raporunda ülkemizin gri listeye alınması hak edilmeyen bir sonuç ortaya çıkarmıştır. Bundan sonraki süreçte, FATF ve ilgili tüm kurumlarla işbirliği içerisinde gerekli adımlar atılmaya devam edilecek ve ülkemizin hak etmediği bu listeden en kısa sürede çıkması sağlanacaktır." denildi.

Yapılan açıklamanın tamamı şöyle:

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