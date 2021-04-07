HDP ve DBP'li 11 vekil hakkındaki 14 fezleke TBMM'de

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Bakan Akar, Azerbaycan Savunma Bakanı Hasanov ile görüştü: Geçmişte olduğu gibi bugün de kader birliği içindeyiz

Türkiye ve Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri arasında gerçekleştirilen tatbikatın başlamasının ardından Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Zakir Hasanov ile video konferans yöntemi ile görüştü. Türkiye ve Azerbaycan’ı gücünü ortak bir tarih ve kültür birliğinden alan, sıkı bağlarla birbirine kenetlenmiş iki ülke olarak nitelendiren Bakan Akar, Türkiye ve Azerbaycan’ın geçmişte olduğu gibi bugün de kader birliği içinde olduğunu belirtti.