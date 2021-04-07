Gündem HDP ve DBPli 11 vekil hakkındaki 14 fezleke TBMMde
ANKARA

HDP ve DBP'li 11 vekil hakkındaki 14 fezleke TBMM'de

Aralarında HDP eski Eş Genel Başkanı Sezai Temelli ve DBP Eş Genel Başkanı Salihe Aydeniz'in de aralarında bulunduğu 11 milletvekili hakkındaki 14 fezleke, TBMM Başkanlığı'na sunuldu.

Haber Merkezi AA
HDP ve DBPli 11 vekil hakkındaki 14 fezleke TBMMde
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Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkereleri, Meclis Başkanlığınca "Gelen Kağıtlar" listesinde yayınlanarak Anayasa ve Adalet Komisyonu Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona havale edildi.

Temelli, Güzel ve Tosun hakkında ikişer dosya

Erdoğmuş ve Oluç'un yanı sıra fezlekeleri Karma Komisyona sevk edilen milletvekilleri şöyle:

  • HDP Van Milletvekili Sezai Temelli, HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel, HDP Van Milletvekili Muazzez Orhan Işık, HDP Diyarbakır Milletvekili Dersim Dağ, HDP Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran, HDP Diyarbakır Milletvekili Remziye Tosun, HDP Iğdır Milletvekili Habip Eksik, HDP Muş Milletvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit, DBP Diyarbakır Milletvekili Salihe Aydeniz.

Gelen dosyalar arasında Sezai Temelli, Semra Güzel ile Remziye Tosun'un ikişer dosyası bulunuyor.

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