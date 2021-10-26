HDP'li Pervin Buldan tezkereye yanlışlıkla 'evet' dedi

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CHP'nin tezkere kararı HDP'nin yüzünü güldürdü: Tarihi bir çıkış

TBMM'de kabul edilen Irak ve Suriye tezkeresi CHP ve HDP'nin 'hayır' oyuna rağmen geçti. CHP'nin HDP ile aynı görüşte olması ise gizli ortaklarının yüzünü güldürdü. HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu "CHP tarihi bir çıkış yapmıştır." ifadelerini kullandı.