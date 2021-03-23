Gündem Hedef parti ve STKlar FETÖden yeni sızma talimatı
POLİTİKA

Hedef parti ve STK'lar: FETÖ’den yeni sızma talimatı

Hedef parti ve STK'lar: FETÖ’den yeni sızma talimatı

FETÖ’den kripto üyelere yeniden örgütlenme ve devlet kurumları, siyasi partiler ile sivil toplum kuruluşlarına sızma talimatı geldi. Bu plan doğrultusunda kimlikleri henüz deşifre olmayan FETÖ’cüler farklı dini gruplara girerek izlerini tamamen kaybettiriyor, kendilerini “renklendiriyor.” Bu kişiler FETÖ aleyhinde söylemlerde bulunuyor, fark edilirlerse bu kez pişman olduklarını dile getiriyor. Örgüt bu kriptolardan ne pahasına olursa olsun, sızma konusunda ısrarcı olmalarını istedi. Talimatlarda ‘gözaltına alınacağınızı, hapse atılacağınızı da bilseniz kurumlara girme konusunda ısrarcı olun’ deniliyor.

Şahin Şen Yeni Şafak
Hedef parti ve STKlar: FETÖ’den yeni sızma talimatı
Daha önce kumpas ve kasetlerle dizayn etmeye çalıştığı siyasi partilere de yeniden kanca atan örgüt, deşifre olmamış elemanlarına “siyasi parti teşkilatlarına katılın” talimatı verdi.

FETÖ’den kripto üyelerine yeniden örgütlenme ve devlet kurumları, siyasi partiler ile sivil toplum kuruluşlarına sızma talimatı geldi. 15 Temmuz darbe girişiminin ardından FETÖ üyesi binlerce kamu çalışanı KHK’larla ihraç olmuş ve devlet kurumlarından başlamıştı. Cumhuriyet başsavcılıklarınca yürütülen ve örgütün dip noktalarına kadar inen soruşturmalarla örgütün mahrem yapılanmaları deşifre edilmişti. Devletin kritik kurumlarından önemli oranda temizlenen FETÖ, yeniden örgütlenmeye çabasına başladı.

FETÖ yeniden yapılanma içinde
GÜNDEM
FETÖ yeniden yapılanma içinde

PİŞMAN OLDUĞUNUZU SÖYLERSİNİZ!

  • Güvenlik kaynakları örgüte “yeniden yapılanın” talimatı verildiğini belirledi. Bu talimat sonrası harekete geçen kripto örgüt üyeleri, farklı dini grup ve cemaatlerin içine sızarak izini kaybettirme çabasına girdi. Örgüt içinde “renklendirme” adını verdikleri yöntemle sızdıkları farklı dini gruplarda FETÖ aleyhinde söylem ve eylemlerde bulunmaları istenildi. Kripto FETÖ’cülere, “Eğer farkedilirseniz pişman olduğunuzu ve kandırıldığınızı söyleyin” telkininde bulunuldu.

FETÖ elebaşı Gülen'den sinsi mesaj: İktidara sahip olmamız şart tekliflere açığız
GÜNDEM
FETÖ elebaşı Gülen'den sinsi mesaj: İktidara sahip olmamız şart tekliflere açığız

ISRARCI OLUN, PARTİLERE SIZIN

Örgüt daha önce kumpas ve kasetlerle dizayn etmeye çalıştığı siyasi partilere de yenidan kanca attı. Örgüt deşifre olmamış FETÖ’cülere “siyasi parti teşkilatlarına katılın ve etkin olun” talimatı verdi. Örgüt bu kriptolardan ne pahasına olursa olsun, sızma konusunda ısrarcı olmalarını istedi. Talimatlarda “Gözaltına alınacağınızı da, hapse atılacağınızı da bilseniz kurumlara girme konusunda ısrarcı olun” denildiği belirlendi. Örgüt üyelerinin daha önce ortaya çıkan ByLock yazışmalarında FETÖ’nün partilere sızma girişimleri de deşifre olmuştu.

FETÖ’cüler kampta silah eğitimi verdi
GÜNDEM
FETÖ’cüler kampta silah eğitimi verdi

ÖZEL OLARAK EĞİTİLİYORLAR

  • Türkiye genelinde yürütülen operasyonlarda örgütün kamu kurum ve kuruluşlarına sızma gayretini gösteren bilgilere ulaşıldı. Bir çok ilde yeniden yapılanmaya giden örgütün kamuya sızdırmak istediği üyelerine evlerde kurslar verdiği belirlendi. Yeniden yapılanma çabasının bir ayağını da örgüt içi evlilikler oluşturuyor. FETÖ, örgüt içi katalog evlilikleri de yaptırmaya başladı. Yeniden yapılanma talimatının ardından cezaevinden çıkan ve deşifre olmamış olan örgüt mensupları mahrem imamların kontrolünde katalog usulü ile evlendiriliyor. Fotoğraf albümü ve özgeçmişlerden oluşan katalog evlilikleriyle FETÖ, hem örgüte dışarıdan birinin sızmasını engelliyor hem de dışarıya bilgi sızmasını engelleyerek örgütsel bilgilerin güvenliğini sağlıyor.

FETÖ’nün 'mahrem imamlarına' yönelik 11 ilde operasyon
GÜNDEM
FETÖ’nün 'mahrem imamlarına' yönelik 11 ilde operasyon
Abone Ol Google News
Putin yanından ayırmıyor

Putin yanından ayırmıyor

Nerede olursa olsun her zaman yanında.
İstanbula kar geliyor

İstanbul'a kar geliyor

Kent genelinde etkili olması bekleniyor.
Çok vahim bir tablo

Çok vahim bir tablo

Şentop'tan dokunulmazlık fezlekeleriyle ilgili açıklama.
Haftada 2 bin lira kazanıyor

Haftada 2 bin lira kazanıyor

​Şehir hayatını bıraktı dağ evine yerleşti.
Tablo çok kötü

Tablo çok kötü

​Vaka ve ölü sayısı her gün artıyor.
Ekonomimiz güçlü temeller üzerinde yükselecek

Ekonomimiz güçlü temeller üzerinde yükselecek

​Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu'ndan mesaj.

Mahkemede 'Cumhurbaşkanına hakaret etmedim' diyerek kendini savundu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.