Hükümlülerin rehabilitasyonunda yeni model: Akademi, adli birimlere rehberlik edecek

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı ile Ankara Üniversitesi arasında, denetimli serbestlik kapsamındaki bireylerin topluma kazandırılması amacıyla bir işbirliği protokolü imzalandı.

İmzalanan protokol ile denetimli serbestlik tedbiri altındaki bireylerin eğitim, rehabilitasyon ve sosyal gelişim süreçlerinin desteklenmesi hedefleniyor.





Protokol kapsamında yürütülecek faaliyetlerin tamamı bilimsel temellere dayanacak ve kişisel verilerin korunması ile taraf bilgilerine ilişkin gizlilik ilkesi en üst düzeyde gözetilecek.









YENİDEN KAZANIM VE TOPLUMSAL UYUM AMAÇLANIYOR





13 Mayıs günü Ankara Batı Adliyesi’nde düzenlenen törene adalet ve akademi camiasından çok sayıda isim katıldı. Taraflar, işbirliğini sürdürülebilir bir yapıya dönüştürerek bireyin gelişimine katkı sağlamayı, toplum güvenliğini artırmayı ve kamu yararına hizmet etmeyi ortak hedef olarak benimsediklerini vurguladı.









ADLİ BİRİMLERDEN BİLİMSEL YAKLAŞIM





İmzalanan protokol, ceza adalet sisteminin uygulayıcıları ile akademik çevreleri aynı zeminde buluşturarak suçun önlenmesine ve yükümlülerin iyileştirilmesine yönelik bilimsel ve sistematik çözümler üretmeyi amaçlıyor. Böylelikle yalnızca bireyin değil, toplumun geneline fayda sağlayacak uzun vadeli etkiler hedefleniyor.









GENİŞ KATILIMLI TÖREN





Protokol imza törenine Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Gökçe, Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Harun Tanrıvermiş, Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcı Vekili Faruk Kaynak, Cumhuriyet Savcısı Sabiha Gürsoy, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Muharrem Özen, Genel Sekreter Ömer Nadir Soylu, İlahiyat Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Esra Gözeler, İlahiyat Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Öznur Özdoğan, Protokol Şube Müdürü Neriman Kantarcı, Arş. Gör. Yusuf Kabahasanoğlu, Ankara Batı Denetimli Serbestlik Müdürü Ebru Yıldırım Kocalar ile Müdür Yardımcıları Evren Karakoç, Fatih Akkaya ve Nazlı Tekin katıldı.



