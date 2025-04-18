Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından geliştirilen Türkiye'nin ilk milli jet eğitim uçağı HÜRJET, süpersonik hıza ulaştı. TUSAŞ’ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “HÜRJET'ten yeni rekor. 1,2 mach hıza ulaşan HÜRJET, süpersonik jet eğitimi alanında bir eşiği daha geride bıraktı. Gökyüzündeki başarımızı her geçen gün daha da ileriye taşıyoruz” denildi. Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün de sosyal medya hesabından uçuşa dair yaptığı açıklamada, “HÜRJET'in süpersonik hıza ulaşması, yalnızca bir mühendislik başarısı değil; Türkiye’nin bağımsız havacılık vizyonunda yeni bir kilometre taşıdır. Eğitimden taarruza, her görevde yerli ve milli çözümlerle gökyüzünde daha güçlüyüz” ifadelerine yer verdi.