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Gök vatanın çelik kanadı HÜRJET bir rekor daha kırdı

Gök vatanın çelik kanadı HÜRJET bir rekor daha kırdı

17:0617/04/2025, Perşembe
DHA
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HÜRJET, süpersonik hıza ulaştı.
HÜRJET, süpersonik hıza ulaştı.

Türkiye'nin ilk insanlı jet motorlu uçağı HÜRJET, ilk kez 1,2 mach hıza ulaşarak süpersonik jet eğitimi alanında bir eşiği daha geride bıraktı. Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, "HÜRJET'in süpersonik hıza ulaşması, Türkiye'nin bağımsız havacılık vizyonunda yeni bir kilometre taşıdır" dedi.

Türk savunma sanayisinin ilk insanlı jet motorlu uçağı HÜRJET'in geliştirme ve test çalışmaları devam ediyor.



Türk Havacılık Uzay Sanayii A.Ş.'nin (TUSAŞ) sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "HÜRJET'ten yeni rekor. 1,2 mach hıza ulaşan HÜRJET, süpersonik jet eğitimi alanında bir eşiği daha geride bıraktı. Gökyüzündeki başarımızı her geçen gün daha da ileriye taşıyoruz" denildi.

'YENİ BİR KİLOMETRE TAŞI'

Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "HÜRJET'in süpersonik hıza ulaşması, yalnızca bir mühendislik başarısı değil; Türkiye'nin bağımsız havacılık vizyonunda yeni bir kilometre taşıdır. Eğitimden taarruza, her görevde yerli ve milli çözümlerle gökyüzünde daha güçlüyüz. Bu başarı; cesaretle, inançla, ortak akılla yürüdüğümüz yolun güçlü bir göstergesidir. TUSAŞ'ı, projede emeği geçen tüm teknik ekipleri ve bu kritik süreci gökyüzünde başarıyla tamamlayan test pilotlarımızı yürekten kutluyorum" dedi.


#HÜRJET
#Haluk Görgün
#Türk Havacılık Uzay Sanayii
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