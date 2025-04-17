CANiK ABD’de pazar liderliğine ilerliyor

“CANiK olarak biz de dinamik ve sağlam temellere dayanan büyüme stratejimizle bu pazarda hem derinleşiyor hem de ölçekleniyoruz. METE MC9 PRIME modelimiz, performansı ve kompakt yapısıyla Amerikalı kullanıcıların beklentilerine doğrudan hitap ediyor. Bunun yanında MECANiK MO4 ile optik pazardaki iddiamızı güçlendiriyoruz. Bugün striker-fired polimer tabanca segmentinde ABD’de yüzde 9 gibi büyük bir pazar payına sahibiz ve bu oranı artırmak için inovatif ürünler, etkili iletişim ve yaygın satış sonrası destek mekanizmalarıyla çalışıyoruz. Ayrıca uluslararası ticarette yaşanabilecek yeni gümrük düzenlemeleriyle doğacak fırsatlar için de hazırız. Amacımız sadece ürün satmak değil; sahada güçlü, kalıcı ve güvenilir bir çözüm ortağı olmaktır”