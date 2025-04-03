Latin Amerika'da Türk savunma sanayi fırtınası

SYS Grup - CANiK Dış Ticaretten Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi N. Didem Aral, fuara ilişkin değerlendirmesinde, son dönemde grup şirketlerinin ürünlerinin bölge ülkeleri tarafından yoğun şekilde tercih edildiğini, bunun yansımalarını da fuardaki ilgiyle gördüklerini söyledi. Grup şirketlerinin ne kadar başarılı ve güvenilir bir tedarikçi olduğunun ev sahibi Brezilya tarafından da tescillendiğini vurgulayan Aral, buradaki başarının bölge ülkelerinde yeni fırsatlara kapı araladığını belirtti. LAAD 2025'in grup şirketleri açısından çok verimli geçtiğini dile getiren Aral, fuarda temelini attıkları iş birliklerini takip ederek bunları kalıcı iş ortaklıklarına dönüştürme gayretinde olacaklarını ifade etti. Aral,

"LAAD 2025'te gördüğümüz ilgi grup şirketlerinin ne kadar doğru yolda olduğunu bir kez daha gösterdi. Bize duyulan güveni sürdürmeye, Türk savunma sanayisini yurt dışında en iyi şekilde temsil etmeye devam edeceğiz"