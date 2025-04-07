CANiK, gücünü Latin Amerika’ya taşıdı

Güney Amerika’nın en büyük savunma sanayi fuarı olan LAAD 2025 – Latin America Aerospace & Defence, Rio de Janeiro’da başladı.

Türk savunma sanayinin öncü markası CANiK ve bağlı olduğu SYS Grup şirketleri de bölgedeki iddialarını ortaya koymak amacıyla LAAD 2025’te boy gösterdi.





Grup şirketleri CANiK, UNIROBOTICS ve AEI Systems, fuarda güncel ve bölgedeki ihtiyaçlara cevap vermek amacıyla geliştirdiği yüksek teknoloji ürünü çözümlerini tanıttı. Fuarda çeşitli ülkelerden farklı kullanıcıların ihtiyaçlarına yönelik yeni iş birlikteliklerine imza atan CANiK, bunların da etkisiyle Brezilya başta olmak üzere bölge ülkelerindeki etkinliğini artırmayı hedefliyor.





CANiK, Brezilya Ordusu’nun 12.7x99mm M2 QCB ağır makineli tüfek ihalesini kazanarak bu pazarda önemli bir başarı elde etti. CANiK, bu başarıdan aldığı güçle bireysel ve ağır silahlardaki geniş ürün yelpazesini fuarda ortaya koydu.





Uzun yıllardır 30x113mm topçu mühimmatlarını aktif olarak kullanan Brezilya Silahlı Kuvvetleri'nin yoğun ilgisini çeken bir diğer ürün ise, grup şirketlerimizden AEI Systems tarafından üretilen, düşük geri tepme özelliği ve ayarlanabilir atış hızına sahip VENOM LR 30x113mm orta kalibre top oldu.





UNIROBOTICS ise diğer grup şirketlerinin ortaya koyduğu silah sistemlerini güvenilir ve etkin birer platforma dönüştüren uzaktan komutalı silah kuleleri ile ilgi odağı oldu.

SYS Grup - CANiK Dış Ticaretten Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi N. Didem Aral

SYS Grup - CANiK Dış Ticaretten Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi N. Didem Aral, fuara ilişkin değerlendirmesinde, son dönemde grup şirketlerinin ürünlerinin bölge ülkeleri tarafından yoğun şekilde tercih edildiğini, bunun yansımalarını da fuardaki ilgiyle gördüklerini söyledi.





Grup şirketlerinin ne kadar başarılı ve güvenilir bir tedarikçi olduğunun ev sahibi Brezilya tarafından da tescillendiğini vurgulayan Aral, buradaki başarının bölge ülkelerinde yeni fırsatlara kapı araladığını belirtti.



