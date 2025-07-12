'Huzur İstanbul' uygulamasında 757 kişi gözaltına alındı

Trafik denetimlerinde ise 44 bin 712 araç ile 3 bin 328 motosiklet kontrol edildi, 2 bin 148 araç ve motosikletle 18 sürücü hakkında işlem yapıldı. Denetimlerde, 768 bin 154 lira tutarında trafik cezası uygulandı.