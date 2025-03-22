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İBB soruşturmasında 20 kiralık kasa kontrol edildi: 15 milyon TL'ye el konuldu

İBB soruşturmasında 20 kiralık kasa kontrol edildi: 15 milyon TL'ye el konuldu

15:2022/03/2025, Cumartesi
IHA
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Murat Ongun / Necati Özkan.
Murat Ongun / Necati Özkan.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik terör ve örgütlü suçlarla ilgili yürütülen iki ayrı soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan şüphelilere ait 20 kiralık kasa kontrol edilirken, toplam 15 milyon liralık mal varlığına da el konuldu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile 90 şüpheli hakkında "terör ve örgütlü suçlarla" ilgili yürütülen iki ayrı soruşturma sürüyor.

Murat Ongun ve Necati Özkan da listede

Soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan İBB İştiraki Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun ve İmamoğlu'nun danışmanı Necati Özkan'ın da aralarında bulunduğu şüphelilere ait 20 kiralık kasa polis ekipleri tarafından kontrol edildi. Kasaları kontrol edilen şüphelilerin 15 milyon liralık mal varlıklarına el konuldu.

#Ekrem İmamoğlu
#Murat Ongun
#Necati Özkan
#İBB
#Yolsuzuk
#Terör

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