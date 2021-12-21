İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Emniyet Genel Müdürlüğü Sosyal Hizmetler ve Sağlık Daire Başkanlığındaki Şehit Demet Sezen Konferans Salonu'nda düzenlenen "İl Emniyet Müdürleri Değerlendirme Toplantısı"nda konuştu.

Bazı küresel şirketlerin terör örgütlerine destek verdiğini anlatan Soylu, "Chrest Vakfından bilmem ne vakfına kadar her biri sabahtan akşama kadar bunları fonluyorlar. Akşam yemeklerini, yedikleri içtiklerini, elbiselerini fonluyorlar. Ne kadar küfretse o kadar ikramiye almasını teşvik ediyorlar. Bunu hepimiz görüyoruz. Alenen casusluk yapıyorlar, alenen bu ülkenin topraklarına ve bu aziz, asil millete ihanet ediyorlar, adam gibi bir yerlerde itibar görüyorlar. Ankara'nın göbeğindeki, dünyanın en büyük ülkesi addedilen büyükelçiliklerden aldıkları talimatla ülkemizin içerisini karıştırmak için ellerinden gelen her şeyi yapıyorlar." ifadelerini kullandı.

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"YAZIKLAR OLSUN"

Hainliğin bile kendine ait bir karakteri bulunduğunu, bazılarının hain bile olamayacak kadar sefil olduğunu kaydeden Soylu, "Amerikan büyükelçisiyle 4-5 defa oturacaksın, bunu matah diye servis edeceksin. Yazıklar olsun. Türkiye de bunu izleyecek. Sonra da siyasetçiyim diye gezeceksin." dedi.

OYNAT 00:35 Bakan Soylu'dan Akşener ve Kılıçdaroğlu'na 'Amerikan büyükelçisi' tepkisi: Yazıklar olsun İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ABD'nin Ankara Büyükelçisi David Satterfield ile art arda görüşmeler gerçekleştiren muhalefete sert sözlerle yüklendi. İsim vermeden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e tepki gösteren Bakan Soylu, 'Amerikan büyükelçisiyle 4-5 defa oturacaksın, bunu matah diye servis edeceksin. Yazıklar olsun. Türkiye de bunu izleyecek. Sonra da siyasetçiyim diye gezeceksin.' dedi. BiP'te paylaş

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"BU İŞ ELİN OĞLUYLA İŞ TUTARAK OLMAZ"

Cumhuriyetin birinci asrındaki zorluklara işaret eden ve Cumhuriyetin ikinci asrını gelecek nesillere emanet etmenin altyapısını hazırladıklarını aktaran Soylu, "Bu iş, ayak oyunlarıyla, elin oğluyla iş tutarak, Türkiye'yi büyükelçilere, dış dünyaya şikayet ederek, Türkiye hakkında birtakım karalamalar yaparak olmaz." diye konuştu.

ABD Büyükelçisi Satterfield ve Akşener

ABD Büyükelçisi Satterfield ve Kılıçdaroğlu

OYNAT 01:09 Bakan Soylu: Şiddet gördüğünüz bir hadisede kadınlarla erkeği güya barıştırarak göndermeyin İçişleri Bakanı Soylu 'İl Emniyet Müdürleri Değerlendirme Toplantısı'nda konuştu.



'Herkesten rica ediyorum, şiddet veya şiddet eğilimi gördüğünüz bir hadisede kadınlarla erkeği güya barıştırarak göndermeyin' diyen Bakan Soylu, topluma çağrıda bulundu.



Soylu, 'Uzaklaştırma tedbiri aldırdıktan sonra eşleriyle tekrar barışan 34 kadın, bu yıl hayatını kaybetti. Koruma tedbiri aldıran kadınlara seslenmek istiyorum. Örnekler ortada. İyi niyetinizle, tekrar barışırız düşüncesiyle attığınız her adım hayatınıza mâl oluyor.' dedi. BiP'te paylaş

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