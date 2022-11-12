İçişleri Bakanlığı: Eren Abluka Sonbahar Kış 12 operasyonu başlatıldı

İçişleri Bakanlığınca Ağrı ve Iğdır’da bin 17 personelin katılımıyla “Eren Abluka Sonbahar-Kış-12 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Dursun Pampal Operasyonu” başlatıldı.
PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla Ağrı ve Iğdır illerinde “Eren Abluka Sonbahar- Kış-12 (Ağrı-Doğubayazıt-Büyük Ağrı Dağı ve Iğdır-Aralık-Küçük Ağrı Dağı) Şehit Jandarma Uzman Çavuş Dursun Pampal Operasyonu” başlatıldı. Erzurum Jandarma Bölge Komutanlığı sevk ve idaresinde gerçekleştirilen operasyonda Jandarma Özel Operasyon (JOPER), Jandarma Özel Harekat (JÖH), Jandarma Komando ve Güvenlik Korucu timlerinden bin 17 personelden oluşan 58 operasyonel tim görev alıyor.
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İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Tunceli Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığınca Hozat ilçesi Aliboğazı bölgesinde bugün icra edilen operasyonda toprağa gömülü olarak 1 terörist cesedi bulunduğu belirtildi.
Operasyonda, 1500 kilogram amonyum nitrat, 6 EYP düzeneği, 2 AK-47 Kalaşnikov piyade tüfeği, havan mühimmatı, 2 el bombası, 2 TS 50 mayın, 6 RPG-7B harp başlığı ve sevk fişeği, 1 Dragunov kanas keskin nişancı tüfeği dipçiği ve dürbünü ile 5 şarjörü, 10 AK-47 piyade tüfeği kütüklüğü, 3 bin 200 çeşitli çaplarda fişek, 1 akü, 1 güneş paneli, 2000 metre elektrik kablosu, 20 pil ile çok sayıda sağlık ve yaşam malzemesi ele geçirilerek, imha edildiği kaydedildi.
Terörle mücadele operasyonlarına bölge halkının da desteği ile inançlı ve kararlı şekilde devam edildiği ifade edildi.
Eren Abluka-7 Operasyonu'nda teröre büyük darbe: Bir terörist cesedi ve çok sayıda mühimmat ele geçirildi
İçişleri Bakanlığı, devam eden "Eren Abluka-7" operasyonları kapsamında, Tunceli'de toprağa gömülü bir terörist cesedi ve çok sayıda mühimmat ele geçirildiğini bildirdi.
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Diyarbakır'daki Eren Abluka-34 operasyonunda terör örgütüne büyük darbe vuruldu
İçişleri Bakanlığınca Diyarbakır'da başlatılan Eren Abluka-34 Narko Terör Operasyonları ile terör örgütünün finans kaynaklarına darbe vurulmaya devam ediliyor.
Eren Abluka-34 operasyonlarının 49'uncu gününde; Diyarbakır Hani İlçesi Gömeç mahallesi kırsalında önceden tespit edilen 55 ayrı noktada Jandarma Komando Özel Operasyon (JOPER), Jandarma Komando ve Güvenlik Korucusu timlerince gerçekleştirilen arazi arama tarama faaliyetinde 180 bin 200 kök kenevir, 335 bin kök skunk, 103 kg. toz esrar, 493 kg. kubar esrar ele geçirilerek terör örgütünün finans sağlaması engellendi.
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Bakan Soylu operasyondan görüntüler paylaştı: İkisi yeşil kategori olmak üzere üç terörist etkisiz hale getirildi
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Eren Abluka 10 Operasyonu'nda ikisi yeşil kategori olmak üzere üç teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Eren Abluka-10 operasyonu kapsamında, Ağrı Diyadin ilçesi Tendürek Dağı kırsalında 2'si yeşil kategoride olmak üzere 3 bölücü örgüt mensubu silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.
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Eren Abluka-7 Operasyonu’nda toprağa gömülü terörist cesedi bulundu
İçişleri Bakanlığı: Eren Abluka-7 Operasyonları kapsamında, Tunceli Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde; toprağa gömülü olarak bir terörist cesedi, 1500 kg amonyum nitrat, 6 adet EYP düzeneğinin ve birçok mühimmatın ele geçirildiğini açıkladı.