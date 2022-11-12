Gündem İçişleri Bakanlığı Eren Abluka Sonbahar Kış 12 operasyonu başlatıldı
ANKARA

İçişleri Bakanlığı: Eren Abluka Sonbahar Kış 12 operasyonu başlatıldı

İçişleri Bakanlığı, Ağrı ve Iğdır'da 1017 personelin katılımıyla 'Eren Abluka Sonbahar- Kış-12 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Dursun Pampal Operasyonu' başlatıldığını duyurdu.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi DHA
İçişleri Bakanlığı: Eren Abluka Sonbahar Kış 12 operasyonu başlatıldı
Eren Abluka Sonbahar-Kış-12 operasyonu

İçişleri Bakanlığınca Ağrı ve Iğdır’da bin 17 personelin katılımıyla “Eren Abluka Sonbahar-Kış-12 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Dursun Pampal Operasyonu” başlatıldı.

PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla Ağrı ve Iğdır illerinde “Eren Abluka Sonbahar- Kış-12 (Ağrı-Doğubayazıt-Büyük Ağrı Dağı ve Iğdır-Aralık-Küçük Ağrı Dağı) Şehit Jandarma Uzman Çavuş Dursun Pampal Operasyonu” başlatıldı. Erzurum Jandarma Bölge Komutanlığı sevk ve idaresinde gerçekleştirilen operasyonda Jandarma Özel Operasyon (JOPER), Jandarma Özel Harekat (JÖH), Jandarma Komando ve Güvenlik Korucu timlerinden bin 17 personelden oluşan 58 operasyonel tim görev alıyor.

Eren Abluka-7 Operasyonu'nda teröre büyük darbe: Bir terörist cesedi ve çok sayıda mühimmat ele geçirildi
FOTOĞRAF 12
Title
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Tunceli Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığınca Hozat ilçesi Aliboğazı bölgesinde bugün icra edilen operasyonda toprağa gömülü olarak 1 terörist cesedi bulunduğu belirtildi.
Title
Operasyonda, 1500 kilogram amonyum nitrat, 6 EYP düzeneği, 2 AK-47 Kalaşnikov piyade tüfeği, havan mühimmatı, 2 el bombası, 2 TS 50 mayın, 6 RPG-7B harp başlığı ve sevk fişeği, 1 Dragunov​​​​​​​ kanas keskin nişancı tüfeği dipçiği ve dürbünü ile 5 şarjörü, 10 AK-47 piyade tüfeği kütüklüğü, 3 bin 200 çeşitli çaplarda fişek, 1 akü, 1 güneş paneli, 2000 metre elektrik kablosu, 20 pil ile çok sayıda sağlık ve yaşam malzemesi ele geçirilerek, imha edildiği kaydedildi.
Title
Terörle mücadele operasyonlarına bölge halkının da desteği ile inançlı ve kararlı şekilde devam edildiği ifade edildi.
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Eren Abluka-7 Operasyonu'nda teröre büyük darbe: Bir terörist cesedi ve çok sayıda mühimmat ele geçirildi
İçişleri Bakanlığı, devam eden "Eren Abluka-7" operasyonları kapsamında, Tunceli'de toprağa gömülü bir terörist cesedi ve çok sayıda mühimmat ele geçirildiğini bildirdi.

Diyarbakır'daki Eren Abluka-34 operasyonunda terör örgütüne büyük darbe vuruldu
OYNAT 00:32
Diyarbakır'daki Eren Abluka-34 operasyonunda terör örgütüne büyük darbe vuruldu
İçişleri Bakanlığınca Diyarbakır'da başlatılan Eren Abluka-34 Narko Terör Operasyonları ile terör örgütünün finans kaynaklarına darbe vurulmaya devam ediliyor.

Eren Abluka-34 operasyonlarının 49'uncu gününde; Diyarbakır Hani İlçesi Gömeç mahallesi kırsalında önceden tespit edilen 55 ayrı noktada Jandarma Komando Özel Operasyon (JOPER), Jandarma Komando ve Güvenlik Korucusu timlerince gerçekleştirilen arazi arama tarama faaliyetinde 180 bin 200 kök kenevir, 335 bin kök skunk, 103 kg. toz esrar, 493 kg. kubar esrar ele geçirilerek terör örgütünün finans sağlaması engellendi.

Bakan Soylu operasyondan görüntüler paylaştı: İkisi yeşil kategori olmak üzere üç terörist etkisiz hale getirildi
OYNAT 00:38
Bakan Soylu operasyondan görüntüler paylaştı: İkisi yeşil kategori olmak üzere üç terörist etkisiz hale getirildi
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Eren Abluka 10 Operasyonu'nda ikisi yeşil kategori olmak üzere üç teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Eren Abluka-10 operasyonu kapsamında, Ağrı Diyadin ilçesi Tendürek Dağı kırsalında 2'si yeşil kategoride olmak üzere 3 bölücü örgüt mensubu silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.

Eren Abluka-7 Operasyonu’nda toprağa gömülü terörist cesedi bulundu
OYNAT 00:33
Eren Abluka-7 Operasyonu’nda toprağa gömülü terörist cesedi bulundu
İçişleri Bakanlığı: Eren Abluka-7 Operasyonları kapsamında, Tunceli Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde; toprağa gömülü olarak bir terörist cesedi, 1500 kg amonyum nitrat, 6 adet EYP düzeneğinin ve birçok mühimmatın ele geçirildiğini açıkladı.
Şehidimizin son görüntüleri

Şehidimizin son görüntüleri

​Arkadaşları sosyal medya hesaplarından paylaştı.
Gece yarısı dehşeti yaşadı

Gece yarısı dehşeti yaşadı

Olanları mahallelinin çığlıklarına uyanınca fark etti.
Bugün ülke genelinde saat 18.57de deprem tatbikatı yapılacak

​PKK'ya abluka: İnlerini başlarına yıkacaklar.

​'Türk Devletleri Teşkilatı'nın liderler zirvesi Semerkant'ta yapıldı.

FETÖ elebaşı da listede.

​Doğu Türkistan'dan gelen ürünlerin AB'ye girmesini yasaklanacak.

Bakan ilk defa rakam açıkladı.

​Ülkedeki Müslüman topluluklar karşı çıkıyor.

​İYİ Parti Hatay İl Başkanı Şefik Çirkin açıkladı.

Washington Musk'ı hedefe koydu.

Gaziantep'teki feci kazada 16 kişi hayatını kaybetmişti.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.