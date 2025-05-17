İETT otobüsü mazot akıttı: Çok sayıda araç kaza yaptı

Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kayan araçların bazıları kaldırıma çıktı, bazıları da başka araca çarpmamak için duvara vurdu.

Dururken kaldırıma çarptıklarını ve lastiklerinin patladığını dile getiren Çeber, "Araçlar duramadı, gelen birbirine vurdu. Yaklaşık 3 saattir burada mahsur kaldık. Belediye aracı daha yeni geldi. Böyle bir kaza yaşadık, Allah beterinden korusun." dedi.