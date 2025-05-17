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İETT otobüsü mazot akıttı: Çok sayıda araç kaza yaptı

İETT otobüsü mazot akıttı: Çok sayıda araç kaza yaptı

13:5817/05/2025, Cumartesi
AA
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İETT otobüsünden akan mazot nedeniyle çok sayıda araç kaza yaptı.
İETT otobüsünden akan mazot nedeniyle çok sayıda araç kaza yaptı.

İstanbul Üsküdar'da bir İETT otobüsünden akan mazot nedeniyle kayganlaşan rampalı yolda çok sayıda araç kazaya karıştı.


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İETT otobüsü mazot akıttı: Çok sayıda araç kaza yaptı
Gündem / İstanbul
17 Mayıs, Cumartesi

Üsküdar Küçüksu Mahallesi Rasathane Caddesi'nde bir İETT otobüsü, rampayı çıkarken yola mazot akıttı.

Çift yönlü yoldan rampa aşağı hareket halinde olan araçların sürücüleri, akan mazot nedeniyle kayganlaşan yolda zor anlar yaşadı.

Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kayan araçların bazıları kaldırıma çıktı, bazıları da başka araca çarpmamak için duvara vurdu.

Çok sayıda aracın kazaya karışmasının ardından durumun bildirilmesi üzerine bölgeye gelen polis ekipleri, şerit çekerek yolu trafiğe kapattı.

Kazalardan sonra caddeye ulaşan belediye ekipleri ise tazyikli suyla yolu yıkayarak mazotu temizlemeye başladı.

Araçlar, çekicilerle yoldan kaldırıldı.

Kazaya karışan araç sürücülerinden Ömer Faruk Çeber, yolun ortasına mazot döküldüğünü, yokuş aşağı inerken çevredekilerin el işareti yaparak durmalarını istediğini söyledi.

Dururken kaldırıma çarptıklarını ve lastiklerinin patladığını dile getiren Çeber, "Araçlar duramadı, gelen birbirine vurdu. Yaklaşık 3 saattir burada mahsur kaldık. Belediye aracı daha yeni geldi. Böyle bir kaza yaşadık, Allah beterinden korusun." dedi.

Öte yandan, bir vatandaşın cep telefonuyla kaydettiği görüntülerde, yokuş aşağı inen bir otomobilin, kayarak önce kaldırıma çıkması, sonra bir kamyonete çarpıp duvara vurduktan sonra durması yer alıyor.



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