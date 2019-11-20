İkinci Ecevit-Kavakçı vakası: CHP'li Engin Özkoç'tan AK Partili Özlem Zengin'e "Bu kadına haddini bildiriniz" çıkışı

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda yine tansiyon yükseldi. Dış politika üzerine muhalefetin eleştirilerine cevap veren AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, eski başbakanlardan Bülent Ecevit'in dönemin ABD Başkanı Bill Clinton karşısındaki duruşunu hatırlattı. Bu hatırlatma üzerine CHP sıralarında sinirler gerildi.
Kadın Grup Başkanvekiline 'ulan'
AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin'in kürsüd konuşmasına müsade etmeyen CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç önce "Ulan, böyle bir Grup Başkan Vekilliği olmaz" diyerek bağırdı.
'Bu kadına haddini bildiriniz'
Ardından da "Lütfen, bu kadına haddini bildirin Sayın Başkan" ifadeleriyle Zengin'i hedef aldı.
Zihniyetlerinin değişmediğinin kanıtı
Konuyla ilgili yenisafak.com'a açıklamalarda bulunan AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin şu ifadeleri kullandı:
"Genel Kurul’da başörtülü vatandaşa yönelik saldırıyı konuşuyorduk. Mahmut Tanal söz aldı. Alışkınız zaten. "AK Parti yokluk, yolsuzluzluk, şerefsizlik ve dış politikada hezimet demektir” dedi.
'Clinton karşısındaki duruşunu hatırlattım'
Ben de AK Parti’nin doğrularını ve önceki dönemleri hatırlattım. Ecevit’in Clinton karşısındaki duruşunu hatırlattım. Kıbrıs için teşekkürlerimi yineledim. Kusurları varsa onu da söyleriz.
Engin Özkoç bunun üzerine hiddetlendi. Daha önce de benzer bir girişimde bulunmuştu. Ayağa kalkarak bu kadına haddini bildirin dedi. Bu lafın bir anlamı var.
'Özkoç gelip özür diledi'
Bu arada ara verdik. Herkes onun hatalı olduğunu biliyordu. Sonra gelip özür diledi. “Ben bilmiyorum bu kadına haddini bildirin” ne demek olduğunu dedi kendisi. Ki bu gerçek değil. Çünkü bunun farkındaydı.
'Hala aynı kafadalar'
Madem bilmiyorsunuz ben hatırlatayım diyerek açıklama yaptım. Madem özür diliyorsunuz kabul ediyoruz. Ama sözlerin geçmişi vardır. Bu sizin aynı kafada olduğunuzun bir göstergedir dedim. Benim başörtülü arkadaşlarım titriyorlardı.
'Sabah başka akşam başka, zihniyetleri değişmedi'
Sabah genel başkanları grup toplantısında başörtülü kıza yönelik saldırıyı kınarken, akşam grup başkanvekillerinin Kavakçı hadisesine atıfta bulunurcasına şahsıma yaptığı bu saldırı, aslında zihniyetlerinin hiç değişmediğinin bir kanıtı.
- Kavakçı'nın Meclis'ten çıkarılmasını hatırlattı
- 28 Şubat sürecinde kapatılan Refah Partisinin yerine kurulan Fazilet Partisi 18 Nisan 1999 tarihinde yapılan seçimlerde 111 milletvekili çıkararak meclisteki yerini aldı. Bu vekillerden biri de İstanbul’dan seçilen Merve Kavakçı’ydı.
- Başörtüsüyle TBMM'ye geldi
- İstanbul Milletvekili seçilen Merve Kavakçı 2 Mayıs Pazartesi günü Yüksek Seçim Kurulundan mazbatasını aldıktan sonra Meclisin açılış oturumuna katılmak için Genel Kurul Salonu'na geldi.
- Sıralara vurarak yuhaladılar
- Merve Kavakçı’nın başörtüsüyle meclis Genel Kuruluna girmesi üzerine Demokratik Sol Parti milletvekilleri sıralara vurarak ve yuhalayarak protestolara başladı. Meclis'teki protestolardan en çok akılda kalan ise DSP Genel Başkanı Bülent Ecevit ise Meclis kürsüsüne gelerek sarf ettiği şu cümleler oldu:
- 'Bu hanıma haddini bildiriniz!'
- "Burası hiç kimsenin özel yaşam mekanı değildir. Burası devletin en yüce kurumudur. Burada görev yapanlar devletin kurallarına uymak zorundadırlar. Burası devlete meydan okunacak yer değildir. Lütfen bu hanıma haddini bildiriniz!"
- Önce TBMM'den sonra vatandaşlıktan çıkarıldı
- Bülent Ecevit ve DSP milletvekillerinin şiddetli protestoları altında Merve Kavakçı genel kurul salonundan milletvekili yeminini edemeden ayrılmak zorunda kaldı. Meclis'te yaşanan bu krizin ardından Kavakçı, Bakanlar Kurulu kararı ile vatandaşlıktan çıkarıldı.