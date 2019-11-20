İkinci Ecevit-Kavakçı vakası: CHP'li Engin Özkoç'tan AK Partili Özlem Zengin'e "Bu kadına haddini bildiriniz" çıkışı

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin'e "Bu kadına haddini bildiriniz" diye bağırdı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda yine tansiyon yükseldi. Dış politika üzerine muhalefetin eleştirilerine cevap veren AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, eski başbakanlardan Bülent Ecevit'in dönemin ABD Başkanı Bill Clinton karşısındaki duruşunu hatırlattı. Bu hatırlatma üzerine CHP sıralarında sinirler gerildi.

Kadın Grup Başkanvekiline 'ulan'

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin'in kürsüd konuşmasına müsade etmeyen CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç önce "Ulan, böyle bir Grup Başkan Vekilliği olmaz" diyerek bağırdı.

'Bu kadına haddini bildiriniz'

Ardından da "Lütfen, bu kadına haddini bildirin Sayın Başkan" ifadeleriyle Zengin'i hedef aldı.

OYNAT 00:45 İkinci Ecevit-Kavakçı vakası: CHP'li Engin Özkoç'tan AK Partili Özlem Zengin'a "Bu kadına haddini bildiriniz" çıkışı TBMM Genel Kurulu'nda eski başbakanlardan Bülent Ecevit ile ilgili AK Parti ve CHP grubu arasında gerginlik yaşandı. CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, 'ulan' ifadesini kullandığı AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin'e 'Bu kadına haddini bildiriniz' diye bağırdı. BiP'te paylaş

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Zihniyetlerinin değişmediğinin kanıtı

AK Parti Grup Başkanvelili Özlem Zengin

Konuyla ilgili yenisafak.com'a açıklamalarda bulunan AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin şu ifadeleri kullandı:

"Genel Kurul’da başörtülü vatandaşa yönelik saldırıyı konuşuyorduk. Mahmut Tanal söz aldı. Alışkınız zaten. "AK Parti yokluk, yolsuzluzluk, şerefsizlik ve dış politikada hezimet demektir” dedi.

'Clinton karşısındaki duruşunu hatırlattım'

Ben de AK Parti’nin doğrularını ve önceki dönemleri hatırlattım. Ecevit’in Clinton karşısındaki duruşunu hatırlattım. Kıbrıs için teşekkürlerimi yineledim. Kusurları varsa onu da söyleriz.

Engin Özkoç bunun üzerine hiddetlendi. Daha önce de benzer bir girişimde bulunmuştu. Ayağa kalkarak bu kadına haddini bildirin dedi. Bu lafın bir anlamı var.

'Özkoç gelip özür diledi'

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Bu arada ara verdik. Herkes onun hatalı olduğunu biliyordu. Sonra gelip özür diledi. “Ben bilmiyorum bu kadına haddini bildirin” ne demek olduğunu dedi kendisi. Ki bu gerçek değil. Çünkü bunun farkındaydı.

'Hala aynı kafadalar'

Madem bilmiyorsunuz ben hatırlatayım diyerek açıklama yaptım. Madem özür diliyorsunuz kabul ediyoruz. Ama sözlerin geçmişi vardır. Bu sizin aynı kafada olduğunuzun bir göstergedir dedim. Benim başörtülü arkadaşlarım titriyorlardı.

'Sabah başka akşam başka, zihniyetleri değişmedi'

Sabah genel başkanları grup toplantısında başörtülü kıza yönelik saldırıyı kınarken, akşam grup başkanvekillerinin Kavakçı hadisesine atıfta bulunurcasına şahsıma yaptığı bu saldırı, aslında zihniyetlerinin hiç değişmediğinin bir kanıtı.