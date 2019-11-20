Gündem İkinci Ecevit-Kavakçı vakası CHPli Engin Özkoçtan AK Partili Özlem Zengine "Bu kadına haddini bildiriniz" çıkışı
POLİTİKA

İkinci Ecevit-Kavakçı vakası: CHP'li Engin Özkoç'tan AK Partili Özlem Zengin'e "Bu kadına haddini bildiriniz" çıkışı

TBMM Genel Kurulu'nda eski başbakanlardan Bülent Ecevit ile ilgili AK Parti ve CHP grubu arasında gerginlik yaşandı. CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, 'ulan' ifadesini kullandığı AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin'e "Bu kadına haddini bildiriniz" diye bağırdı.

Taha Hüseyin Karagöz Yeni Şafak
CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin'e &quot;Bu kadına haddini bildiriniz&quot; diye bağırdı.
CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin'e "Bu kadına haddini bildiriniz" diye bağırdı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda yine tansiyon yükseldi. Dış politika üzerine muhalefetin eleştirilerine cevap veren AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, eski başbakanlardan Bülent Ecevit'in dönemin ABD Başkanı Bill Clinton karşısındaki duruşunu hatırlattı. Bu hatırlatma üzerine CHP sıralarında sinirler gerildi.

Kadın Grup Başkanvekiline 'ulan'

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin'in kürsüd konuşmasına müsade etmeyen CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç önce "Ulan, böyle bir Grup Başkan Vekilliği olmaz" diyerek bağırdı.

'Bu kadına haddini bildiriniz'

Ardından da "Lütfen, bu kadına haddini bildirin Sayın Başkan" ifadeleriyle Zengin'i hedef aldı.

İkinci Ecevit-Kavakçı vakası: CHP'li Engin Özkoç'tan AK Partili Özlem Zengin'a
OYNAT 00:45
İkinci Ecevit-Kavakçı vakası: CHP'li Engin Özkoç'tan AK Partili Özlem Zengin'a "Bu kadına haddini bildiriniz" çıkışı
TBMM Genel Kurulu'nda eski başbakanlardan Bülent Ecevit ile ilgili AK Parti ve CHP grubu arasında gerginlik yaşandı. CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, 'ulan' ifadesini kullandığı AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin'e 'Bu kadına haddini bildiriniz' diye bağırdı.


Zihniyetlerinin değişmediğinin kanıtı

AK Parti Grup Başkanvelili Özlem Zengin

Konuyla ilgili yenisafak.com'a açıklamalarda bulunan AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin şu ifadeleri kullandı:

"Genel Kurul’da başörtülü vatandaşa yönelik saldırıyı konuşuyorduk. Mahmut Tanal söz aldı. Alışkınız zaten. "AK Parti yokluk, yolsuzluzluk, şerefsizlik ve dış politikada hezimet demektir” dedi.

'Clinton karşısındaki duruşunu hatırlattım'

Ben de AK Parti’nin doğrularını ve önceki dönemleri hatırlattım. Ecevit’in Clinton karşısındaki duruşunu hatırlattım. Kıbrıs için teşekkürlerimi yineledim. Kusurları varsa onu da söyleriz.

Engin Özkoç bunun üzerine hiddetlendi. Daha önce de benzer bir girişimde bulunmuştu. Ayağa kalkarak bu kadına haddini bildirin dedi. Bu lafın bir anlamı var.

'Özkoç gelip özür diledi'

Bu arada ara verdik. Herkes onun hatalı olduğunu biliyordu. Sonra gelip özür diledi. “Ben bilmiyorum bu kadına haddini bildirin” ne demek olduğunu dedi kendisi. Ki bu gerçek değil. Çünkü bunun farkındaydı.

'Hala aynı kafadalar'

Madem bilmiyorsunuz ben hatırlatayım diyerek açıklama yaptım. Madem özür diliyorsunuz kabul ediyoruz. Ama sözlerin geçmişi vardır. Bu sizin aynı kafada olduğunuzun bir göstergedir dedim. Benim başörtülü arkadaşlarım titriyorlardı.

'Sabah başka akşam başka, zihniyetleri değişmedi'

Sabah genel başkanları grup toplantısında başörtülü kıza yönelik saldırıyı kınarken, akşam grup başkanvekillerinin Kavakçı hadisesine atıfta bulunurcasına şahsıma yaptığı bu saldırı, aslında zihniyetlerinin hiç değişmediğinin bir kanıtı.

  • Kavakçı'nın Meclis'ten çıkarılmasını hatırlattı
  • 28 Şubat sürecinde kapatılan Refah Partisinin yerine kurulan Fazilet Partisi 18 Nisan 1999 tarihinde yapılan seçimlerde 111 milletvekili çıkararak meclisteki yerini aldı. Bu vekillerden biri de İstanbul’dan seçilen Merve Kavakçı’ydı.
  • Başörtüsüyle TBMM'ye geldi
  • İstanbul Milletvekili seçilen Merve Kavakçı 2 Mayıs Pazartesi günü Yüksek Seçim Kurulundan mazbatasını aldıktan sonra Meclisin açılış oturumuna katılmak için Genel Kurul Salonu'na geldi.

  • OYNAT 01:32
    "Bu hanıma haddini bildiriniz"
    Fazilet Partisi'nden İstanbul Milletvekili seçilen Merve Kavakçı yemin etmek için geldiği meclis genel kurulunda DSP'li Milletvekillerinin protestosu sonrası yemin edemeyerek meclisten ayrılmıştı. Dönemin Başbakanı Bülent Ecevit ise meclis kürsüsünden Merve Kavakçı'yı hedef almıştı: "Bu hanıma haddini bildiriniz"

  • Sıralara vurarak yuhaladılar
  • Merve Kavakçı’nın başörtüsüyle meclis Genel Kuruluna girmesi üzerine Demokratik Sol Parti milletvekilleri sıralara vurarak ve yuhalayarak protestolara başladı. Meclis'teki protestolardan en çok akılda kalan ise DSP Genel Başkanı Bülent Ecevit ise Meclis kürsüsüne gelerek sarf ettiği şu cümleler oldu:
  • 'Bu hanıma haddini bildiriniz!'
  • "Burası hiç kimsenin özel yaşam mekanı değildir. Burası devletin en yüce kurumudur. Burada görev yapanlar devletin kurallarına uymak zorundadırlar. Burası devlete meydan okunacak yer değildir. Lütfen bu hanıma haddini bildiriniz!"
  • Önce TBMM'den sonra vatandaşlıktan çıkarıldı
  • Bülent Ecevit ve DSP milletvekillerinin şiddetli protestoları altında Merve Kavakçı genel kurul salonundan milletvekili yeminini edemeden ayrılmak zorunda kaldı. Meclis'te yaşanan bu krizin ardından Kavakçı, Bakanlar Kurulu kararı ile vatandaşlıktan çıkarıldı.
Bize yardımcı olan herkesten Allah razı olsun: Tel Abyadlılar eve dönüş mutluluğu yaşıyor

"Bize yardımcı olan herkesten Allah razı olsun": Tel Abyadlılar eve dönüş mutluluğu yaşıyor
Skandala soruşturma

Skandala soruşturma

Sosyal medyada tepki çeken görüntüler için harekete geçildi.
Operasyon bu akşam başlıyor

Operasyon bu akşam başlıyor

'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın yakalanmak üzere.
Yağış geliyor

Yağış geliyor

​Meteoroloji Genel Müdürü tarih verdi.
Herkes bize<br>destek çıksın

Herkes bize
destek çıksın

​Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti 79'uncu gününde.
Şah'ın ölümsüz aşkı:<br>Tac Mahal

Şah'ın ölümsüz aşkı:
Tac Mahal

Yapımında Türk mimarlar da bulunuyor.

Tekirdağ'da doğalgaz bulundu

Tekirdağ'da doğalgaz bulundu

​Türkiye'nin 5 yıllık ihtiyacını karşılıyor.

683 roket lançeri<br>ele geçirildi

683 roket lançeri
ele geçirildi

​Terör örgütü silah imalathanesine çevirdi.
Edepsizlikleri karşısında susmak yok

Edepsizlikleri karşısında susmak yok

​Erdoğan'dan, CHP'li Özkoç'a 'susturun bu kadını' tepkisi.
45 bin kişi<br>testi geçemedi

45 bin kişi
testi geçemedi

8 milyon sürücü için 1 Aralık'ta zorunlu olacak.
İkinci Ecevit-Kavakçı skandalı

İkinci Ecevit-Kavakçı skandalı

​CHP'li Özkoç, AK Partili Zengin'e "Bu kadına haddini bildiriniz" diye bağırdı.
Davada flaş gelişme

Davada flaş gelişme

​Şule Çet davasında savcı ağırlaştırılmış müebbet istedi.
Ülkesine dönen Suriyeli sayısını açıkladı

Ülkesine dönen Suriyeli sayısını açıkladı

​İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, açıklamalarda bulundu.
Rekor Merkez Bankası'nın

Rekor Merkez Bankası'nın

​Türkiye'nin vergi rekortmenleri açıklandı.
Kış soğuk geçebilir

Kış soğuk geçebilir

​Kasım ayındaki sıcak hava 'soru işaretlerine' neden oldu.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.