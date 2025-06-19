İlkokulda örnek olacak su tasarrufu

Niğde Belediyesi'nin katkılarıyla Behzat Ecemiş İlkokulu’nda kurulan Yağmur Suyu Toplama ve Filtreleme Sistemi’nin açılışı gerçekleştirildi. Proje çocuklara çevre bilincini aşılamak, su kaynaklarını korumak ve yerel çözümler sunmak amacıyla hayata geçirildi. Sistem sayesinde öğrenciler, suyun değerini küçük yaşlardan itibaren öğrenme fırsatı bulacaklar.





PROJE GELECEĞE DEĞER KATACAK

Açılış konuşmasını yapan Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, projenin çevreye duyarlı bir toplum oluşturmadaki kritik rolünü vurguladı. Başkan Özdemir, “Bugün sadece okulumuza değil, geleceğimize değer katacak çok önemli bir projenin açılışını yapmanın gururunu yaşıyoruz. Niğde Belediyesi olarak, çevre bilincini artırmak ve doğal kaynaklarımızı en verimli şekilde kullanmak için birçok projeyi hayata geçiriyoruz” dedi.





TOPLANAN SU BAHÇEDE KULLANILACAK

Hayata geçirdikleri en önemli projelerden birinin Yağmur Suyu Toplama ve Filtreleme Sistemi olduğuna değinen Başkan Özdemir sözlerini şöyle sürdürdü:

“Toplanan suyu okul bahçemizdeki ağaçları sulamak için kullanacağız. Bu sayede, şebeke suyuna olan bağımlılığı azaltarak hem ekonomik tasarruf sağlayacak hem de suyun verimli kullanımına katkıda bulunacağız. Bu projeyle, geleceğimiz olan çocuklarımıza çevre bilinci kazandırmanın, suyun değerini öğretmenin önemini bir kez daha hatırlıyoruz. Hep birlikte, daha yeşil bir Niğde ve daha yaşanabilir bir dünya için çalışmayı sürdüreceğiz.”





SU BİLİNCİYLE BÜYÜYEN NESİLLER

Proje, sadece bir altyapı yatırımı olmanın ötesinde, çevre bilincinin artırılması ve su kaynaklarının daha verimli kullanılması açısından önemli bir adım. Okulun şebeke suyuna olan bağımlılığını azaltarak ekonomik tasarruf sağlayacak olan bu sistem, aynı zamanda çevreye duyarlı yaşam biçimlerinin genç nesillere aşılanması için büyük bir fırsat sunacak.



