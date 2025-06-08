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Su kıtlığına çözüm: Kurakçıl peyzaj

Su kıtlığına çözüm: Kurakçıl peyzaj

Nazife Bardak
04:008/06/2025, Pazar
G: 8/06/2025, Pazar
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Tarım ve Orman Bakanlığı, iklim değişikliğiyle mücadele ve su kaynaklarının korunması amacıyla ‘kurakçıl peyzaj’ uygulamalarının yaygınlaştırılması çağrısında bulundu.

Özellikle su tüketimi yüksek olan geniş çim yüzeyler yerine bölgenin iklim koşullarına uyumlu, çok yıllık yer örtücülerin ve kuraklığa dayanıklı doğal bitkilerin tercih edilmesi ve çim alan miktarının mümkün olduğunca düşük tutulması gerektiği vurgulandı.

YÜZDE 80 SU TASARRUFU

Peyzaj alanlarında kurakçıl peyzaj tekniklerinin kısmen uygulanmasıyla yüzde 20 ila yüzde 50, çim alanların tamamının kurakçıl peyzaja dönüştürülmesi ile yüzde 80’e varan oranlarda su kazanımı sağlanabiliyor. Ayrıca bakım ve enerji maliyetleri de yarı yarıya azalıyor. Geçen yıl sonunda Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı başkanlığında toplanan Ulusal Su Kurulu, kurakçıl peyzaj uygulamalarına geçilmesi yönünde karar almıştı. Bakanlık, bu dönüşüm için ‘Kurakçıl Peyzaj Uygulama Rehberi’ hazırladı.



#Tarım
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