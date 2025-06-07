Çalışanın aklı emeklilikte: E-devlet üzerinden 17.7 milyon kez sorgulandı

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), dijitalleşme hamlesiyle vatandaşlara sunduğu hizmetlerde önemli başarılara imza atmaya devam ediyor. SGK, dijital hizmet ağını sürekli genişleterek 2025 yılı mayıs ayı itibarıyla e-Devlet’teki uygulama sayısını 180’e ulaştırdı. Mobil cihazlar için geliştirilen uygulama sayısı ise 158’e çıktı. Sistemde, vatandaşların en çok başvurduğu hizmetlerin başında “SGK Tescil ve Hizmet Dökümü / İşyeri Unvan Listesi” uygulaması yer aldı. Bu hizmet Mart 2025 itibarıyla 46 milyon 848 bin 63 kez kullanıldı. Diğer en çok kullanılan SGK hizmetleri ise şu şekilde sıralandı: "Normal şartlarda ne zaman emekli olabilirim: 17 milyon 705 bin 900. 4A emekli aylık bilgisi: 6 milyon 841 bin 735. 4A/4B iş göremezlik ödemesi görme: 3 milyon 556 bin 75. 4A emekli ödeme bilgileri: 3 milyon 439 bin 492."

SGK UYGULAMA ORANI YÜZDE 14,21

2024 yılı genel verilerine göre, tüm kamu kurumlarının e-Devlet hizmetleri toplamda 11 milyar 997 milyon 776 bin 945 kez kullanıldı. Bu devasa kullanımın içinde SGK hizmetleri 2 milyar 74 milyon 373 bin 149 kullanımla yüzde 17,28’lik bir paya sahip olarak dikkat çekti. Mart 2025 dönemine gelindiğinde ise e-Devlet’te tüm kurumlara ait uygulamaların toplam kullanım sayısı 843 milyon 689 bin 626 olurken, SGK uygulamaları 119 milyon 943 bin 902 kullanımla yüzde 14,21 oranında tercih edildi.

2010 YILINDA BAŞLADI

SGK, dijital dönüşüm alanındaki çalışmalarını kararlılıkla sürdürerek vatandaşlara sunduğu hizmetlerde kolay erişim ve yüksek memnuniyet hedefiyle e-Devlet kapısı üzerinden hizmet sunumuna 2010 yılında başladı. Uygulama başta bayram ikramiyelerinin hızlıca emekli hesaplarına aktarılabilmesi olmak üzere, her gün artan emekli sayısının sisteme doğru ve aktif bir şekilde kaydedilmesini sağlıyor. 17 milyona yakın emeklinin aylıkları ve yılda iki kez aldıkları ikramiyeler ve altı ayda bir yapılan emekli zammı güncellemeleri sisteme direk sisteme aktarılıyor.

Nüfusun 3’te 2’si kullanıyor

2008 yılında hizmete sunulan e-Devlet kapısının 67 milyon 732 bin 488 kullanıcısı bulunuyor. Sistem üzerinden 8 bin 518 hizmet sunuluyor. Bunların 5 bin 266’ı mobil hizmet, bin 93’ü ise kurumsal hizmet.







