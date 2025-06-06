Çalışma grupları kuruluyor

İstanbul Valisi Davut Gül’ün başkanlığındaki toplantıya İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Nuri Aslan, ilçe belediye başkanları, Kentsel Dönüşüm Başkan Yardımcısı Hicran Çakmak, Marmara Kentsel Dönüşüm Genel Müdürü Sezayi Köse ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İstanbul İl Müdürü Maliki Ejder Batur katıldı. Toplantıda kentsel dönüşüm talepleri ve riskli yapıların süreci hızlandıracak adımlar ele alındı.

Belediye başkanlarının taleplerini dile getirdikleri toplantıda alt çalışma gruplarının oluşturulması ve işlemlerin başlatılması kararlaştırıldı. Toplantıda belediye başkanları, ilçelerindeki dönüşüm ihtiyaçlarını dile getirdi ve sürecin hızlandırılması için ortak adımlar atılması vurgulandı. İlçelerin ihtiyaçlarını dikkate alacak şekilde alt çalışma gruplarının kentsel dönüşümle ilgili yol haritasını belirlemesi kararlaştırıldı. Böylece, İstanbul’un 39 ilçesini kapsayacak kapsamlı bir dönüşüm planı için düğmeye basıldı.