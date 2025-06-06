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Çalışma grupları kuruluyor

Çalışma grupları kuruluyor

Mehmet Ali Parto
Mehmet Ali Parto
04:006/06/2025, Cuma
G: 6/06/2025, Cuma
Yeni Şafak
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Deprem Dönüşümü Değerlendirme Toplantısı; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul Valisi Davut Gül, İBB Başkanvekili Nuri Aslan ve 39 ilçenin belediye başkanlarının katılımıyla geçen ay yapılmıştı.
Deprem Dönüşümü Değerlendirme Toplantısı; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul Valisi Davut Gül, İBB Başkanvekili Nuri Aslan ve 39 ilçenin belediye başkanlarının katılımıyla geçen ay yapılmıştı.

İstanbul'da kentsel dönüşüm sürecini daha da hızlandıracak önemli adım atıldı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un girişimleriyle kurulan 'İstanbul Kentsel Dönüşüm Komisyonu', Vali Davut Gül başkanlığındaki ilk toplantısını yaptı. Toplantıda, alt çalışma gruplarının oluşturulması kararlaştırıldı.

İstanbul’un yıllardır gündemden düşmeyen kentsel dönüşüm sürecini hızlandıracak önemli adım atıldı. Bu kapsamda, megakentin kentsel dönüşüm sürecine yön vermesi beklenen 'İstanbul Kentsel Dönüşüm Komisyonu' ilk toplantısını geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdi. Toplantıda, İstanbul’un kentsel dönüşüm süreci masaya yatırıldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Nuri Aslan ve ilçe belediye başkanlarının katıldığı zirvede önemli kararlar alındı.


YOL HARİTASI BELİRLENDİ

İstanbul Valisi Davut Gül’ün başkanlığındaki toplantıya İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Nuri Aslan, ilçe belediye başkanları, Kentsel Dönüşüm Başkan Yardımcısı Hicran Çakmak, Marmara Kentsel Dönüşüm Genel Müdürü Sezayi Köse ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İstanbul İl Müdürü Maliki Ejder Batur katıldı. Toplantıda kentsel dönüşüm talepleri ve riskli yapıların süreci hızlandıracak adımlar ele alındı.


39 İLÇEYE KAPSAMLI PLAN

Belediye başkanlarının taleplerini dile getirdikleri toplantıda alt çalışma gruplarının oluşturulması ve işlemlerin başlatılması kararlaştırıldı. Toplantıda belediye başkanları, ilçelerindeki dönüşüm ihtiyaçlarını dile getirdi ve sürecin hızlandırılması için ortak adımlar atılması vurgulandı. İlçelerin ihtiyaçlarını dikkate alacak şekilde alt çalışma gruplarının kentsel dönüşümle ilgili yol haritasını belirlemesi kararlaştırıldı. Böylece, İstanbul’un 39 ilçesini kapsayacak kapsamlı bir dönüşüm planı için düğmeye basıldı.


BAKAN KURUM ILAN ETMIŞTI

Geçtiğimiz ay, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un başkanlığında İstanbul’daki 39 ilçe belediye başkanının katıldığı “Deprem Dönüşümü Değerlendirme Toplantısı” düzenlenmişti. Bu toplantının ardından Bakan Kurum, İstanbul’un kentsel dönüşüm sürecine hız kazandıracak bir komisyonun kurulacağını duyurmuştu.


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