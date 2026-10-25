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Bilet satışları pazartesi başlıyor: Turistik Doğu Ekspresi sefer takvimi belli oldu

Bilet satışları pazartesi başlıyor: Turistik Doğu Ekspresi sefer takvimi belli oldu

14:31, 25/10/2026, PazarG: Güncelleme: 14:38, 25/10/2026, Pazar
IHA
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Bilet satışları pazartesi başlıyor: Turistik Doğu Ekspresi sefer takvimi belli oldu

Turistik Doğu Ekspresi’nin 2026-2027 kış sezonu bilet satış takvimi belli oldu. Bireysel biletler pazartesi günü saat 13.55’ten itibaren satışa sunulacak. Ankara-Kars ve Kars-Ankara hatlarında toplam 70 sefer gerçekleştirilecek. İşte Turistik Doğu Ekspresi sefer takvimi ve bilet fiyatları...

Kış aylarında Anadolu’nun eşsiz manzaraları eşliğinde yolculuk yapmak isteyenlerin merakla beklediği Turistik Doğu Ekspresi, yeni sezonda yeniden raylara çıkıyor. 


Kış aylarında Anadolu’nun eşsiz manzaraları eşliğinde yolculuk yapmak isteyenlerin merakla beklediği Turistik Doğu Ekspresi, yeni sezonda yeniden raylara çıkıyor.&nbsp;

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 2026-2027 sezonunun sefer takvimini açıklarken bireysel bilet satışlarının başlayacağı tarihi ve saati de duyurdu.


Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 2026-2027 sezonunun sefer takvimini açıklarken bireysel bilet satışlarının başlayacağı tarihi ve saati de duyurdu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Turistik Doğu Ekspresi’nde bireysel bilet satışlarının pazartesi günü saat 13.55’te başlayacağını açıkladı.


Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Turistik Doğu Ekspresi’nde bireysel bilet satışlarının pazartesi günü saat 13.55’te başlayacağını açıkladı.

Turistik Doğu Ekspresi’nin yeni sezonda da yolcularını ağırlayacağını belirten Uraloğlu, bilet satışlarının pazartesi günü saat 13.55’te başlayacağını duyurdu. 


Turistik Doğu Ekspresi’nin yeni sezonda da yolcularını ağırlayacağını belirten Uraloğlu, bilet satışlarının pazartesi günü saat 13.55’te başlayacağını duyurdu.&nbsp;

Ayrıca Bakan Uraloğlu, söz konusu trenin Ankara’dan pazartesi, çarşamba ve cuma günleri hareket edeceğini kaydetti.


Ayrıca Bakan Uraloğlu, söz konusu trenin Ankara’dan pazartesi, çarşamba ve cuma günleri hareket edeceğini kaydetti.

Turistik Doğu Ekspresi’nin sefer takvimi belli oldu


Turistik Doğu Ekspresi’nin bu kış sezonunda her iki yönde 35 defa olmak üzere toplam 70 sefer gerçekleştireceğini belirten Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Turistik Doğu Ekspresi 2026-2027 kış sezonunda her iki yönde 35’er olmak üzere toplam 70 sefer gerçekleştirecek. Ankara-Kars yönündeki seferlerimiz 21 Aralık-10 Mart, Kars-Ankara yönündeki seferlerimiz ise 23 Aralık-12 Mart tarihleri arasında yapılacak. Ankara-Kars yönünde trenlerimiz pazartesi, çarşamba ve cuma günleri; Kars-Ankara yönünde ise çarşamba, cuma ve pazar günleri hareket edecek. Ankara-Kars yönünde son seferimizi 10 Mart 2027’de, Kars-Ankara yönünde ise 12 Mart 2027’de gerçekleştireceğiz. Bireysel yolcularımız için bilet satışlarını yarın 13.55’te başlatacağız. Biletler TCDD Taşımacılık satış kanallarından temin edilebilecek. Ankara-Kars yönünde Erzincan ve Erzurum istasyonlarında, Kars-Ankara yönünde ise İliç, Divriği ve Sivas istasyonlarında gezi amaçlı duruşlar yapacağız. Yolcularımız tren yolculuğunun yanı sıra Anadolu’nun tarihi ve kültürel değerlerini de yerinde görme fırsatı bulacak" ifadelerini kullandı.

Turistik Doğu Ekspresi’nin sefer takvimi belli olduTuristik Doğu Ekspresi’nin bu kış sezonunda her iki yönde 35 defa olmak üzere toplam 70 sefer gerçekleştireceğini belirten Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Turistik Doğu Ekspresi 2026-2027 kış sezonunda her iki yönde 35’er olmak üzere toplam 70 sefer gerçekleştirecek. Ankara-Kars yönündeki seferlerimiz 21 Aralık-10 Mart, Kars-Ankara yönündeki seferlerimiz ise 23 Aralık-12 Mart tarihleri arasında yapılacak. Ankara-Kars yönünde trenlerimiz pazartesi, çarşamba ve cuma günleri; Kars-Ankara yönünde ise çarşamba, cuma ve pazar günleri hareket edecek. Ankara-Kars yönünde son seferimizi 10 Mart 2027’de, Kars-Ankara yönünde ise 12 Mart 2027’de gerçekleştireceğiz. Bireysel yolcularımız için bilet satışlarını yarın 13.55’te başlatacağız. Biletler TCDD Taşımacılık satış kanallarından temin edilebilecek. Ankara-Kars yönünde Erzincan ve Erzurum istasyonlarında, Kars-Ankara yönünde ise İliç, Divriği ve Sivas istasyonlarında gezi amaçlı duruşlar yapacağız. Yolcularımız tren yolculuğunun yanı sıra Anadolu’nun tarihi ve kültürel değerlerini de yerinde görme fırsatı bulacak" ifadelerini kullandı.
Başlıklar :Turistik Doğu Ekspresibilet satışıdoğu ekspresitcddankarakarstren seferleri
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