Bakan Bolat'tan birlik ve beraberlik mesajı: Bizim ayrılmaya değil, birleşmeye ihtiyacımız var

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Şarköy Kaymakamlığınca Meydan Çay Bahçesi'nde düzenlenen bayramlaşma programında konuştu. "Bizim ayrılmaya değil, birleşmeye ihtiyacımız var." diyen Bakan Bolat, "Dünya çok büyük bir rekabet içinde, çok büyük bir ticari savaş içinde, siyasi savaş içinde güçlü olmazsak ekonomik olarak, siyasi olarak, askeri olarak dünyada zor duruma düşeriz" ifadelerini kullandı.
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Şarköy Kaymakamlığınca Meydan Çay Bahçesi'nde düzenlenen bayramlaşma programına katıldı.
Vali Vekili Mustafa Güler ve ilçe protokolü tarafından karşılanan Bolat, burada yaptığı konuşmada Türkiye'nin her yerine hizmet etmek adına hükümet olarak çalıştıklarını söyledi.
Bolat, Türkiye'nin güçlü bir devlet olduğunu ve her zaman bu topraklarda var olmaya devam edeceğini aktardı.
Programa Şarköy Kaymakamı Ahmet Naci Helvacı, Şarköy Belediye Başkanı Alpay Var, kurum müdürleri, STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.