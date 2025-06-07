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Bakan Bolat'tan birlik ve beraberlik mesajı: Bizim ayrılmaya değil, birleşmeye ihtiyacımız var

Bakan Bolat'tan birlik ve beraberlik mesajı: Bizim ayrılmaya değil, birleşmeye ihtiyacımız var

15:397/06/2025, السبت
G: 7/06/2025, السبت
AA
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Ticaret Bakanı Bolat, Tekirdağ'da bayramlaşma programında konuştu
Ticaret Bakanı Bolat, Tekirdağ'da bayramlaşma programında konuştu

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Şarköy Kaymakamlığınca Meydan Çay Bahçesi'nde düzenlenen bayramlaşma programında konuştu. "Bizim ayrılmaya değil, birleşmeye ihtiyacımız var." diyen Bakan Bolat, "Dünya çok büyük bir rekabet içinde, çok büyük bir ticari savaş içinde, siyasi savaş içinde güçlü olmazsak ekonomik olarak, siyasi olarak, askeri olarak dünyada zor duruma düşeriz" ifadelerini kullandı.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Şarköy Kaymakamlığınca Meydan Çay Bahçesi'nde düzenlenen bayramlaşma programına katıldı.


Vali Vekili Mustafa Güler ve ilçe protokolü tarafından karşılanan Bolat, burada yaptığı konuşmada Türkiye'nin her yerine hizmet etmek adına hükümet olarak çalıştıklarını söyledi.


Bayramların insanları birleştiren önemli günler olduğunu ifade eden Bolat,
"Bizim ayrılmaya değil, birleşmeye ihtiyacımız var. Dünya çok büyük bir rekabet içinde, çok büyük bir ticari savaş içinde, siyasi savaş içinde güçlü olmazsak ekonomik olarak, siyasi olarak, askeri olarak dünyada zor duruma düşeriz."
diye konuştu.

Bolat, Türkiye'nin güçlü bir devlet olduğunu ve her zaman bu topraklarda var olmaya devam edeceğini aktardı.


Türkiye'nin bölgesinde söz sahibi bir ülke olduğunu dile getiren Bolat,
"Bölgemizde birçok ülkelerin halini görüyorsunuz. Kimi topraklarını kaybetti, kimi iç savaşlarla perişan, kimisi sınır savaşlarıyla perişan. O nedenle bizim kardeşliğimizi geliştirmeye ihtiyacımız var. Terörsüz Türkiye projesi bunun için başarılmaya gayret ediliyor. Bizim Türk, Kürt, Sünni, Alevi, Boşnak, Laz, Kırımlı hep birlikte kardeşiz. Hep birlikte biriz ve hep birlikte Türkiye'yiz."
ifadelerini kullandı.

Programa Şarköy Kaymakamı Ahmet Naci Helvacı, Şarköy Belediye Başkanı Alpay Var, kurum müdürleri, STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.





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