Bakan Bolat'tan birlik ve beraberlik mesajı: Bizim ayrılmaya değil, birleşmeye ihtiyacımız var

"Bölgemizde birçok ülkelerin halini görüyorsunuz. Kimi topraklarını kaybetti, kimi iç savaşlarla perişan, kimisi sınır savaşlarıyla perişan. O nedenle bizim kardeşliğimizi geliştirmeye ihtiyacımız var. Terörsüz Türkiye projesi bunun için başarılmaya gayret ediliyor. Bizim Türk, Kürt, Sünni, Alevi, Boşnak, Laz, Kırımlı hep birlikte kardeşiz. Hep birlikte biriz ve hep birlikte Türkiye'yiz."