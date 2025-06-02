Bakan Bolat dış ticaret verilerini paylaştı: İhracatta mayıs ayı rekoru

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, mayıs ayı dış ticaret verilerini açıkladı. Bakan Bolat, "Mayıs itibarıyla son 12 ayda yıllıklandırılmış mal ihracatımız, Cumhuriyet tarihimizin en yüksek seviyesi olan 265,5 milyar dolara yükseldi" dedi.
Mayıs ayında ihracat 24.8 milyar dolara çıkarak Cumhuriyet tarihinin aylık mal ihracatı rekoru kırıldı.
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Bakanlıkta, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe ile düzenlediği basın toplantısında, mayıs ayı dış ticaret rakamlarını açıkladı.
Konuşmasına ekonomideki son verileri değerlendirerek başlayan Bolat, Türkiye ekonomisinin 2025 yılının ilk çeyreğinde yüzde 2'lik bir büyüme başarısı gösterdiğini söyledi.
Bolat, ihracat açısından mayıs ayının tarihe geçtiğini, Cumhuriyet tarihinin aylık mal rekorunun kırıldığını, ikinci rekorun da 102 yılın, yani "1224 ayın" aylık ihracat rekoru olduğunu dile getirdi.
"Bu başarı zorlu rekabet şartlarına rağmen elde edilmiştir"
İhracatı etkileyen olumlu ve olumsuz etkilere de değinen Bolat, bu yılın ilk 5 ayın 4'ünde ihracatın arttığını söyledi. Sadece şubatta ihracatın 314 milyon dolar düşük kaldığını, sebebinin de geçen yıl 29 gün olan şubat ayının bu yıl 28 gün çekmesi olduğunu ifade etti.
"Ocak-mayıs döneminde ihracat 111 milyar dolara ulaştı"
Bolat, sektörel olarak bakıldığında motorlu kara taşıtlarında 846 milyon dolar, yarı kıymetli taşlarda 500 milyon dolar, elektrikli makine cihazlarda 296 milyon dolar, kazan ve makinelerde 278 milyon dolar, gemilerde de 233 milyon dolarlık artış yaşandığını belirterek, şu bilgileri paylaştı:
"Dış ticarette dengeler kontrollü şekilde devam ediyor"
İthalat açısından da mayısın başarılı bir ay olduğunu anlatan Bolat, geçen yılın aynı ayına göre ithalatın sadece yüzde 2,1 artarak 31,3 milyar dolar olduğunu söyledi. İthalatta durulma olduğunu dile getiren Bolat, dış ticaret açığında da sevindirici bir tablo olduğunu bildirdi.
Bolat, dış ticaret açığının geçen yıla göre değişmediğini ve 6,5 milyar dolar olarak gerçekleştiğine işaret ederek, nisanda 12,1 milyar dolar olan dış ticaret açığının yüzde 40'ın üzerinde azaldığına dikkati çekti. Dengelerin mayısla beraber yeniden oturduğunu vurgulayan Bolat, mayıs ayında ihracatın ithalatı karşılama oranının yüzde 79,3 olduğunu belirtti.
İthalatın 5 aylık dönemde yüzde 5,7'lik artışla 152 milyar dolar olarak gerçekleştiğini ifade eden Bolat, şunları kaydetti:
Bakan Bolat, ihracat konusunda yakalanan tempoda ilerlemeye devam edeceklerini, 2025 yılını makul bir dış ticaret açığıyla kapatmak için hükümet, Bakanlık ve ihracatçılar ailesi olarak tüm güçleriyle çalışacaklarını söyledi.