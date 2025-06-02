Bakan Bolat dış ticaret verilerini paylaştı: İhracatta mayıs ayı rekoru

"Avrupa Birliği (AB) başta olmak üzere Orta Doğu ve Afrika ülkelerinde talepte gerileme vardı. ABD'de ise ticari kısıtlamalar artırıldığı için ABD pazarı da zorlaşmıştır ve bu saydığım pazarlarda Uzak Doğu ülkelerinin yoğun bir fiyat baskısı ve fiyat indirme söz konusu. Zorlu rekabet şartlarına rağmen bu başarı elde edilmiştir"