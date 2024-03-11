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İmamoğlu'nun askerlik arkadaşı Atılgan Bayar'dan gündeme bomba gibi düşen iddia: Bir çuval parayı teslim aldı

2019 yılında Ekrem İmamoğlu'nun seçim çalışmalarına destek veren, aynı zamanda askerlik arkadaşı da olan Atılgan Bayar, "Erdoğan ilk belediye başkanı olduğu dönemde benim lokantamda köfte yedi. Parasını almadım. Hayat boyu o borcu ödeyemeyecek." diyen CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na sert tepki gösterdi. Atılgan Bayar sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 2019 seçimleri sürecinde İmamoğlu'nun kampanyasına 'bir çuval bağış' yaptığını ve 'patlayan' çantayı Murat Ongun'un teslim aldığını açıklayarak, "Umarım o para bağış envanterine işlenmiştir" dedi.

14:26 - 11/03/2024 Pazartesi
Güncelleme: 14:41 - 11/03/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
Ekrem İmamoğlu'nun askerlik arkadaşı Atılgan Bayar oldukça tartışılacak iddialar ortaya attı.
Ekrem İmamoğlu'nun askerlik arkadaşı Atılgan Bayar oldukça tartışılacak iddialar ortaya attı.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun geçtiğimiz günlerde Oğuzhan Uğur’un programında söylediği
“Erdoğan ilk belediye başkanı olduğu dönemde benim lokantamda köfte yedi. Parasını almadım. Hayat boyu o borcu ödeyemeyecek”
sözlerine bir tepki de 2019 yılındaki seçim çalışmalarına destek veren askerlik arkadaşı Atılgan Bayar'dan geldi.

Atılgan Bayar gündemi sarsacak iddialar ortaya attı.

'Paraları Murat Ongun teslim aldı'

Bayar, 2019 seçim sürecinde Ekrem İmamoğlu’nun seçim kampanyasına ‘bir çuval para’ bağışında bulundurduğunu, çantanın patladığını ve yere saçılan paraları
Murat Ongun
’un teslim aldığını öne sürdü.

‘Bana bak Ekrem’
sözleriyle açıklama yapan Bayar'ın paylaşımında şu ifadeler yer aldı:

"Bana bak Ekrem, Sayın Recep Tayyip Erdoğan fi tarihinde köftecinde bir köfte yemiş de onu ikram etmişsin. Bunu hiç utanmadan çevirip çevirip söylüyor, bundan bir övünç çıkartmaya çalışıyorsun. Utanmıyorsun.

'Sen köfte hesabı yapan bir adammışsın'

Bana bak! Seçildiğin iki seçimde, iki sebepten dolayı sana yardım etmiştim. Biri seni adam sandığım ve bir asker arkadaşım bir yere gelsin diye, ikincisi ise üzerimizdeki Pelikan tasallutu bir ders alsın diye. Hata etmişim. Sen köfte hesabı yapan bir adammışsın.

'Kollarını çevirdiğin konuşmanı asistanım gönderdi'

O halde dinle Ekrem; Sana kazandıran bir seçim stratejisi yazdık mı? Yazdık. O kollarını çevirdiğin konuşmanı asistanım cep telefonuna gönderdiği sms’lerle tane tane besledi mi? Besledi.

'Sana bir çuval bağış yaptırdım'

İş adamı bir arkadaşıma Beyikdüzü’ndeki kültür merkezinde sana bir çuval bağış yaptırdım mı? Yaptırdım. (Çanta patlamış da paralar yere saçılmıştı. Murat Ongun teslim aldı. Umarım o para bağış envanterine işlenmiştir.)

'Sinan Çetin’in ekibine sana iki film çektirdim'

Sinan Çetin’in ekibine sana iki film çektirdim mi? Çektirdim. Bütün bunlar için (sadece iki şarkının teliflerini sahiplerine ödemen dışında) senden bir şey talep ettim mi? Etmedim. Seçildikten sonra talep ettim mi? Etmedim.

'PKK iltisaklı figürlerin yollarına taş döşüyorsun'

O halde şimdi köfteye pek benzemeyen bir konuya gireceğim. Bana bak Ekrem! Kürtçüler ve Süleymancılar ile girdiğin ittifak sadece senin tıynetini ilgilendirse, yine de susar, pişmanlığımla yaşardım. Ancak… Yaptığın ittifakın, PKK iltisaklı figürlere Türkiye Cumhuriyet Devleti yönetimine ulaşacakları bir yolun taşlarını döşediğini apaçık görüyorum.

'Seni ben seçtirdim ben indiriyorum'

Çıktığın Cumhurbaşkanlığı hayalinde, yanına Kürtçüleri alıyorsun ve onlar da benim gibi değildir, karşılığını tahsil etmek ister. Devletten pay ister. Bana bak Ekrem! Seni ben seçtirdim. Ben indiriyorum. Bu tehlikeli maceraya bu ülkeyi sokamazsın.

'Köfte servisine devam et'

Sana tavsiyem, yok yakınken dön ve köfte servisine devam et."

-Kütahya Hava Er Eğitim Tugayı’ndan devren Atılgan Bayar


İmamoğlu'nun kasası kamerada

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Beylikdüzü Belediye Başkanlığı döneminden beri kasası olarak bilinen Fatih Keleş'in bir avukatlık bürosunda bavullar dolusu deste deste paraları sayarken ortaya çıkan görüntüleri büyük yankı uyandırmıştı. Görüntülerde, Fatih Keleş'in nereden geldiği belli olmayan bavullarca parayı getirdiği ve yaklaşık 4 saat paraları saydıkları anlar yer alıyor.


Ortaya çıkan yeni görüntülerde de, dönemin İl Başkanı Kaftancıoğlu'nun belediyelerden sorumlu il başkan yardımcısı Özgür Nas ve yine Kaftancıoğlu'nun Özel Kalem Müdürü Can Yıldız'ın paraları saydığı görüldü.







#Ekrem İmamoğlu
#Atılgan Bayar
#CHP
1 saat önce
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