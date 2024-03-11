İmamoğlu'nun askerlik arkadaşı Atılgan Bayar'dan gündeme bomba gibi düşen iddia: Bir çuval parayı teslim aldı

Atılgan Bayar gündemi sarsacak iddialar ortaya attı.
'Paraları Murat Ongun teslim aldı'
'Sen köfte hesabı yapan bir adammışsın'
'Kollarını çevirdiğin konuşmanı asistanım gönderdi'
'Sana bir çuval bağış yaptırdım'
'Sinan Çetin’in ekibine sana iki film çektirdim'
'PKK iltisaklı figürlerin yollarına taş döşüyorsun'
'Seni ben seçtirdim ben indiriyorum'
'Köfte servisine devam et'
-Kütahya Hava Er Eğitim Tugayı’ndan devren Atılgan Bayar
İmamoğlu'nun kasası kamerada
CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Beylikdüzü Belediye Başkanlığı döneminden beri kasası olarak bilinen Fatih Keleş'in bir avukatlık bürosunda bavullar dolusu deste deste paraları sayarken ortaya çıkan görüntüleri büyük yankı uyandırmıştı. Görüntülerde, Fatih Keleş'in nereden geldiği belli olmayan bavullarca parayı getirdiği ve yaklaşık 4 saat paraları saydıkları anlar yer alıyor.
Ortaya çıkan yeni görüntülerde de, dönemin İl Başkanı Kaftancıoğlu'nun belediyelerden sorumlu il başkan yardımcısı Özgür Nas ve yine Kaftancıoğlu'nun Özel Kalem Müdürü Can Yıldız'ın paraları saydığı görüldü.