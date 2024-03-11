İmamoğlu'nun askerlik arkadaşı Atılgan Bayar'dan gündeme bomba gibi düşen iddia: Bir çuval parayı teslim aldı

Bana bak! Seçildiğin iki seçimde, iki sebepten dolayı sana yardım etmiştim. Biri seni adam sandığım ve bir asker arkadaşım bir yere gelsin diye, ikincisi ise üzerimizdeki Pelikan tasallutu bir ders alsın diye. Hata etmişim. Sen köfte hesabı yapan bir adammışsın.