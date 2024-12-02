İmamoğlu'nun Halep rahatsızlığı: Otoriter anlayışlar güçleniyor

Türkiye’nin de krizlere çare bulmaktan uzak olduğunu belirten İmamoğlu, “Halkların memnuniyetsizliği ve öfkesinden faydalanarak yükselen otoriter ve popülist dalga, bu çoklu krizlere çare bulmaktan çok uzak. Tam tersine; bu siyasi dalga, öfkeyi körükleyen bölücü politikalarla, yeni düşmanlar yaratarak ya da kırılgan grupları hedef göstererek, çözümsüzlüğü kemikleştiriyor. Popülist otoriter liderler, sadece kendi ülkelerindeki demokratik kurumları değil, dünya barış ve istikrarını da tehdit ediyorlar.” ifadelerini kullandı.