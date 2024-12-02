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İmamoğlu'nun Halep rahatsızlığı: Otoriter anlayışlar güçleniyor

İmamoğlu'nun Halep rahatsızlığı: Otoriter anlayışlar güçleniyor

12:522/12/2024, Pazartesi
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İmamoğlu, Suriyeli muhalifler üzerinden Türkiye'yi hedef aldı.
İmamoğlu, Suriyeli muhalifler üzerinden Türkiye'yi hedef aldı.

İBB Başkanı İmamoğlu, Avrupa Birliği Bölgeler Komitesi ile düzenlenen toplantıda Suriyeli muhaliflerin bölgeyi terör örgütü PKK/PYD ve Esed rejiminden temizlemesinden duyduğu rahatsızlığını dile getirdi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Türkiye Belediyeler Birliği, Şişli Belediyesi ve Avrupa Birliği Bölgeler Komitesi’nin (COR) ortaklaşa düzenlediği, “31. Türkiye Çalışma Grubu Toplantısı”nda konuştu. İmamoğlu yine kavram karmaşalarının bulunduğu bir açıklama yaptı.


Yine Türkiye’yi Avrupalılara şikayet etti

Suriye’deki gelişmeler üzerinden Türkiye eleştirisinde bulunan İmamoğlu, "Lübnan’da ateşkes sağlandı derken, şimdi de Suriye’de çatışmalar yeniden başladı. Bu şartlarda, maalesef geleneksel siyasal kurumlar yeni ihtiyaçlara cevap veremiyor. Türkiye dahil birçok ülkede siyasal rejimler kabuk değiştirirken, evrensel demokratik değerleri tehdit eden otoriter anlayışlar güçleniyor.” dedi.


Kavramlar birbirine girdi

Türkiye’nin de krizlere çare bulmaktan uzak olduğunu belirten İmamoğlu, “Halkların memnuniyetsizliği ve öfkesinden faydalanarak yükselen otoriter ve popülist dalga, bu çoklu krizlere çare bulmaktan çok uzak. Tam tersine; bu siyasi dalga, öfkeyi körükleyen bölücü politikalarla, yeni düşmanlar yaratarak ya da kırılgan grupları hedef göstererek, çözümsüzlüğü kemikleştiriyor. Popülist otoriter liderler, sadece kendi ülkelerindeki demokratik kurumları değil, dünya barış ve istikrarını da tehdit ediyorlar.” ifadelerini kullandı.



#Ekrem İmamoğlu
#Suriye
#Halep
#Tel Rıfat
#Terör örgütü PKK

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