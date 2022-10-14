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POLİTİKA

İnce'den 'Savaşta Ukrayna'dan yana tavır alınmalıydı' diyen Kılıçdaroğlu'na cevap: Erdoğan'ın tutumunu doğru buluyoruz

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Türkiye'nin Rusya-Ukrayna savaşında Ukrayna'dan yana tavır alması gerektiğini söyleyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rusya-Ukrayna savaşındaki tutumunu doğru bulduklarını ifade eden İnce, "Amerika’ya gidip, 'Ukrayna’dan yana olmalıyız’ demek; ‘Biz Amerika’dan yana olmalıyız’ demektir. 'Biz Amerika'dan yanayız' demek, güneyimizdeki YPG, PKK'dan da yana olmaktır." dedi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
İnceden Savaşta Ukraynadan yana tavır alınmalıydı diyen Kılıçdaroğluna cevap: Erdoğanın tutumunu doğru buluyoruz
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ABD ziyaretinde katıldığı bir söyleşide Türkiye'nin Rusya-Ukrayna savaşında Ukrayna'dan yana tavır alması gerektiğini söyledi.

Türkiye'nin savaştaki denge diplomasisini eleştiren CHP lideri, "Rusya ile ekonomik ilişkilerimiz var. Ekonomik ilişkilerimizi sürdüreceğiz. Ama biz batı uygarlığının bir parçası olmak istiyoruz. Rusya ile kavga etmenin bir mantığı yok zaten. Rusya-Ukrayna savaşında, Ukrayna’nın yanında yer almamız gerektiğini düşünüyoruz." dedi.

Kılıçdaroğlu'nun bu sözlerine Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'den tepki geldi. Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarını eleştiren İnce, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rusya-Ukrayna savaşındaki tutumunu doğru bulduklarını ifade etti. İnce şu ifadeleri kullandı:

"ERDOĞAN'IN SAVAŞTAKİ TUTUMUNU DOĞRU BULUYORUZ"

"Önce bunu belirtelim. Dünyada bir savaş var. Ukrayna Rusya savaşı. Biz Tayyip Erdoğan'ı eleştiriyoruz ama bu savaştaki tutumunu doğru buluyoruz. Ukrayna Rusya savaşında taraf kalmayı bir bloktan yana olmamayı doğru buluyoruz. Bu geçmişte denendi. 2.Dünya Savaşında İsmet Paşa Türkiye'yi savaşa sokmadı. Biz farklı bir siyasi partiyiz. Doğru bildiğimize doğru, yanlış bildiğimize yanlış diyoruz. Ama gidip Amerika'da "Ukrayna'nın tarafında olmalıyız" deyip, Türkiye Devleti'nin tarafsız kalıp arabulucu politikasını yerle yeksan etmek Amerika'ya göz kırpmak. Bunu çok tehlikeli buluyoruz.

"AMERİKA'DAN YANAYIZ DEMEK PKK'DAN DA YANA OLMAKTIR"

Amerika'ya gidip "Ukrayna'dan yana olmalıyız" demek, "Biz Amerika'dan yana olmalıyız" demektir. Kılıçdaroğlu'nun ABD'de bunu söylemesi; ABD'nin yanında olduğunu, Yunanistan'a yığınak yapmasının da yanında olduğunun göstergesidir. Biz Amerika'dan yanayız demek, güneyimizdeki YPG, PKK'dan da yana olmaktır."

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