Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
İnternetten 'sakallı ejder' satışına 60 bin 187 lira ceza

İnternetten 'sakallı ejder' satışına 60 bin 187 lira ceza

12:4715/06/2025, Pazar
DHA
Sonraki haber
Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, tespiti halinde hayvan başına 60 bin 187 lira idari para cezası uygulandığını belirtiyor.
Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, tespiti halinde hayvan başına 60 bin 187 lira idari para cezası uygulandığını belirtiyor.

Avustralya'nın çöl bölgesinde yaşayan sakallı ejderler (bearded dragon), Türkiye'de internet ortamında 10 bin liraya kadar fiyatla satışa çıkarılıyor. Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından satışın tespiti halinde, hayvan başına 60 bin 187 lira ceza uygulanıyor.

Ana vatanı Avustralya kıtası olan, çöllerde, steplerde, bozkırlarda, kayalıklarda ve çok güneş alan açık ormanlarda yaşayan, Türkiye'ye yasa dışı yollarla getirilen sakallı ejderler, yasak olmasına rağmen internet sitelerinde satışa çıkarılıyor. Sakallı ejderler 4 bin lira ile 10 bin lira arasında değişen fiyatlarla satılıyor.

  • Sakallı ejderleri satışa çıkartanların ilanların açıklama kısımlarına yazdıkları şu ifadeler ise dikkat çekiyor:
  • "Canlılar gayet sağlıklı ve kendi üretimimdir. İştahları yerindedir", "Takas düşünülür", "Yavru +47 cm gaint sakallı ejder erkek iletişim WhatsApp", "2 yaşında dişi sağlıklı red hypo sakallı ejder."

Öte yandan, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, tespiti halinde hayvan başına 60 bin 187 lira idari para cezası uygulandığını belirtiyor.

#Avustralya
#Sakallı ejder
#WhatsApp
#Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (ATA AÖF) 2 ve 4 yıllık bölümleri