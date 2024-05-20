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İran Cumhurbaşkanı Reisi için bir günlük milli yas ilan edildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, helikopter kazasında hayatını kaybeden İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi için bir günlük milli yas ilan edildiğini bildirdi. "İran bizim sınır komşumuz, İran halkı da bizim kardeşimizdir" diyen Erdoğan, "İran halkının yaşadığı derin acıyı paylaşmak üzere ülkemizde bir günlük milli yas ilan edilmesini kararlaştırdık. İranlı kardeşlerimizin tekrar başı sağ olsun diyoruz." dedi.

Hüseyin Berk
20:37 - 20/05/2024 Pazartesi
Güncelleme: 20:59 - 20/05/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin vefatı nedeniyle Türkiye'de bir günlük milli yas ilan edildi.
İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin vefatı nedeniyle Türkiye'de bir günlük milli yas ilan edildi.

İran Cumhurbaşkanı Reisi, dün İran-Azerbaycan sınırında baraj açılış törenine katıldı. Reisi, beraberinde Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ve bazı yetkililerle dönüşte helikopter kazası geçirdi.

İran'ın talebi üzerine Türkiye, arama kurtarma faaliyetlerinde Akıncı insansız hava aracını (İHA) görevlendirdi. Akıncı İHA'nın tespit ettiği helikopter enkazının koordinatları İran makamlarıyla paylaşıldı.

Tespit edilen noktaya ulaşan İranlı ekipler, kazadan kurtulan olmadığını belirledi.

Reisi'nin hayatını kaybettiğinin kesinleşmesinin ardından Birinci Yardımcısı Muhammed Muhbir, geçici cumhurbaşkanı olarak görevlendirildi.

Reisi için bir günlük milli yas ilan edildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada,
"İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin ölümü sonrası bir günlük yas kararı aldık
" dedi.

"İran bizim sınır komşumuz, İran halkı da bizim kardeşimizdir"

Erdoğan açıklamasında şunları söyledi:

"Reisi ve beraberindeki üyelerin vefatından derin üzüntü duydum. Türkiye Cumhuriyeti ve Türk milleti adına kardeş İran halkına en samimi taziyelerimi iletiyorum. Kabine toplantımız esnasında Cumhurbaşkanı vekili ile telefon görüşmesi gerçekleştirdim. İran bizim sınır komşumuz, İran halkı da bizim kardeşimizdir. Asırlardır aynı coğrafyayı paylaşıyoruz.

İran'ın Filistin davasına verdiği güçlü desteği takdirle karşıladık. İran'a karşı uygulanan tek taraflı yaptırımlara katılmayarak komşuluk hukukumuzun gereğini yerine getirdik. Merhum Reisi'yi Ankara'da ağırlamış imzaladığımız 10 anlaşmaya ilişkilerimizi ileriye taşımıştık.

Helikopter kazasından sonra İran makamlarıyla temasa geçerek arama kurtarma çalışmalarına katkı vermek için tüm imkanlarımızı seferber ettik. Kabine toplantımızda İran halkının yaşadığı derin acıyı paylaşmak üzere ülkemizde 1 günlük milli yas ilan edilmesini kararlaştırdık. İranlı kardeşlerimizin tekrar başı sağ olsun diyoruz."


Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sayın Reisi ile çok yakın diyalog içinde olmuştuk

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen "26. Dönem Adli Yargı ve 16. Dönem İdari Yargı Kura Töreni"nde konuştu. Helikopter kazasında hayatını kaybeden İran Cumhurbaşkanı için rahmet dileyen Erdoğan "Sayın Reisi ile çok yakın diyalog içinde olmuştuk. Verdiği çabalara bizzat şahitlik ettik. Türkiye olarak her zaman olduğu gibi dost ve kardeş İran halkının yanında olacağız. İran bu süreci suhuletle yönetecek" dedi. 6-8 Ekim kararlarına da değinen Erdoğan "Bu hadise asla protesto gösterisi değil 37 insanımızın vahşice öldürüldüğü terör kalkışmasıdır. Devlete karşı bir isyan girişiminde bulundular. Siyasi dava denilmesi her şeyden önce demokrasiye ve hukuka hakarettir. Haddi aşan yorumları tasvip etmiyorum" ifadelerini kullandı.


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